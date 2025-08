El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol rechaza declarar y se quita el uniforme de prisión

SEÚL (AP) — El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, que actualmente permanece encarcelado, se negó una vez más a asistir a un interrogatorio por parte de los investigadores el viernes, utilizando un nuevo método para resistirse: se quitó el uniforme de prisión y se acostó en el suelo de su celda de detención.

Yoon, destituido de su cargo en abril por su desafortunada imposición de la ley marcial, fue enviado de regreso a prisión el mes pasado cuando enfrenta un juicio de alto riesgo por rebelión y otros cargos. Yoon, un conservador, enfrenta investigaciones sobre otras acusaciones penales que no están relacionadas con su decreto de ley marcial del 3 de diciembre, pero que lo involucran a él, a su esposa y a otros.

El viernes, Min Joong-ki, un fiscal especial nombrado por su rival liberal y nuevo presidente Lee Jae Myung, envió investigadores para sacar a Yoon de un centro de detención cerca de Seúl después que el expresidente ignorara dos veces las solicitudes para asistir al interrogatorio. El equipo de Min tiene la tarea de investigar las acusaciones en torno a la esposa de Yoon, Kim Keon Hee, incluyendo que ella y su esposo ejercieron una influencia inapropiada en el proceso de nominación electoral del entonces partido gobernante en 2022.

El equipo de Min tenía una orden de detención emitida por el tribunal que les autorizaba a sacar a Yoon de su instalación de detención por la fuerza, pero dijeron que esperaban su cooperación voluntaria.

“Sin llevar puesto su uniforme de prisión, el sospechoso se acostó en el suelo y resistió fuertemente su detención”, afirmó la asistente del fiscal especial Oh Jeong-hee en una rueda de prensa televisada.

El ministro de Justicia, Jung Sung-ho, dijo por separado a los legisladores que Yoon se quitó los pantalones cortos y la camiseta de manga corta y se los volvió a poner luego que los investigadores se marcharon.

Oh dijo que los miembros de su equipo se abstuvieron de usar medios físicos por preocupaciones de seguridad, pero notificaron a Yoon que ejecutarán la orden la próxima vez. Instó a Yoon a cooperar ya que el pueblo surcoreano está observando de cerca si la aplicación de la ley se aplica a todos por igual.

Yu Jeong-hwa, un abogado de Yoon, acusó al equipo del fiscal especial de pisotear la dignidad y el honor de Yoon al discutir su vestimenta en prisión, publicaron medios locales.

El equipo de defensa de Yoon señaló anteriormente que Yoon no podía asistir a su juicio ni someterse a interrogatorios por parte de los investigadores debido a problemas de salud. Agregaron en un comunicado el jueves que Yoon tiene problemas cardiovasculares, del sistema nervioso autónomo y oculares. Citaron a un hospital no identificado señalando que Yoon enfrenta el riesgo de ceguera porque no recibió tratamiento médico durante los últimos tres meses.

La imposición de la ley marcial por parte de Yoon, que llevó tropas armadas a las calles de Seúl, duró sólo varias horas antes que los legisladores rechazaran su decreto por unanimidad.

Yoon ha argumentado que su decreto fue un intento desesperado de obtener el apoyo público en su lucha contra la “maldad” del Partido Demócrata de Lee, entonces el principal partido de oposición que había obstruido su agenda, destituido a altos funcionarios y recortado el presupuesto propuesto por el gobierno.