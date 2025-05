El Eternauta, de cómic argentino a fenómeno global en un mundo distópico

BUENOS AIRES (AP) — Un grupo de amigos se encuentra en casa de su anfitrión para disfrutar de una partida de cartas, pero la luz se apaga. Los celulares pierden carga y una extraña nevada cubre la ciudad, acabando con la vida de quien toca. A medida que el pánico aumenta, surge la angustiante realidad de que la humanidad entera enfrenta una amenaza.

Esta es la historia de 'El Eternauta', un inquietante drama distópico argentino que estrenó su primera temporada en Netflix el 30 de abril. La serie, compuesta por seis episodios en español, combina elementos de ciencia ficción y un profundo sentido de la resiliencia humana, resonando con un público global y alcanzando rápidamente el primer lugar en las listas de Netflix.

Netflix ha anunciado la renovación del programa por una segunda temporada, con el rodaje previsto para el próximo año.

Sin embargo, 'El Eternauta' toca una fibra más íntima en Argentina, donde el famoso escritor de historietas Héctor Germán Oesterheld creó la novela gráfica original en 1957. Oesterheld y sus hijas sufrieron desapariciones forzadas durante la dictadura militar argentina, convirtiendo su historia en una reflexión cultural y dolorosa.

Las editoriales internacionales están rápidamente resaltando el creciente interés en el material original. Fantagraphics Books, por ejemplo, se prepara para lanzar una edición en inglés que había estado agotada debido a la alta demanda en Estados Unidos.

En Argentina, la serie ha reabierto viejas heridas históricas en un contexto de creciente inquietud social bajo el gobierno del presidente Javier Milei. Martín Oesterheld, nieto del autor y productor ejecutivo de la serie, comentó: 'El boom de El Eternauta ha generado un evento cultural que nos llena de orgullo'.

Una Invasión Extraterrestre

La familia Oesterheld resistió durante años las propuestas de Hollywood para adaptar su obra, preocupados por el estereotipo de devastación de ciudades occidentales en dramas apocalípticos. Para respetar la visión de su abuelo, Martín Oesterheld insistió en que la serie se filmara en español, con un elenco argentino, reflejando así la identidad cultural local.

'El Eternauta' se aleja de los códigos tradicionales de la ciencia ficción anglosajona y se enfoca en la realidad argentina. La producción de Netflix, que no ha revelado cifras pero que llegó a involucrar a 2.900 personas y a inyectar 34 millones de dólares en la economía local, se desarrolla en un Buenos Aires oscuro, asediado por extraterrestres.

Los protagonistas dependen de sus habilidades y de su conexión mutua para sobrevivir. La serie aborda el ingenio de los argentinos ante adversidades, reflejando el dicho local 'atado con alambre', que representa la capacidad de hacer mucho con recursos limitados en un contexto de crisis.

En este sentido, el mensaje de solidaridad de 'El Eternauta' ha cobrado un nuevo sentido, especialmente en tiempos en los que muchos ciudadanos sienten que el Estado falla en protegerlos. La frase 'Nadie se salva solo' ha resonado en protestas sociales, evocando la lucha colectiva contra las políticas impuestas por el gobierno de Milei.

Las tensiones y paralelismos con la historia argentina no son casualidad. Durante la adaptación, se tratan temas delicados, como la guerra de 1982 por Las Malvinas, y el protagónico de Ricardo Darín como Juan Salvo, que representa el dolor de la memoria colectiva.

La serie no solo refleja el conflicto de la guerra, sino también los efectos de décadas de dictaduras y crisis económicas, enfatizando que hay heridas que no han sanado. Darín ha resaltado la importancia de volver a iluminar estos temas, indicando que 'no hay una herida cerrada' y que estas narrativas deben ser compartidas y analizadas nuevamente.

A medida que la serie ha ganado popularidad, ha resurgido el interés por la historia de la familia Oesterheld, un recordatorio de las cicatrices que aún afectan a la Argentina actual. A través de su éxito, 'El Eternauta' busca restablecer una conexión con quienes siguen buscando justicia.