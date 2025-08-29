El enfrentamiento Townsend-Ostapenko en el US Open sigue siendo tema de conversación

NUEVA YORK (AP) — El intercambio posterior al partido entre Taylor Townsend y Jelena Ostapenko siguió siendo un tema de conversación el jueves en el Abierto de Estados Unidos, 24 horas después, pero no para Ostapenko, quien se saltó la conferencia de prensa, citando "razones médicas".

Townsend, estadounidense clasificada como la número 1 en dobles, y Ostapenko, una letona que ganó el Abierto de Francia en 2017 en individuales, volvieron a la cancha en partidos de dobles separados el jueves. Townsend y su compañera, Katerina Siniakova, ganaron el suyo; Ostapenko y Barbora Krejcikova, perdieron el suyo.

El miércoles, después de la victoria de Townsend en sets corridos sobre Ostapenko en individuales, tuvieron una discusión prolongada después de darse la mano en la red, y Townsend, quien es negra, dijo que Ostapenko la llamó “inculta” mientras le señalaba con el dedo.

“Todos con los que he hablado que vieron algo, obviamente dijeron que fue irrespetuoso”, dijo Townsend. “Incluso los gestos de su mano apuntando a mi cara como si fuera una niña, y solo las cosas que estaba diciendo, todos dijeron que era un mal comportamiento”.

Ostapenko dijo después en las redes sociales que le molestaron dos cosas que hizo Townsend: comenzar el calentamiento voleando en lugar de golpear desde la línea de fondo, lo cual podría ser inusual, pero es algo que la estadounidense hace a menudo y está dentro de las reglas, y no disculparse después de ganar un punto con la ayuda de la cinta de la red.

Townsend encontró esas críticas “hipócritas”, dijo el jueves. “Quiero decir, ella no es conocida por tener deportividad y el mejor código de conducta”, dijo Townsend, “así que tratar de criticarme por algo que ni siquiera haces tú misma es una locura”.

Cuando se planteó inicialmente el tema de Townsend-Ostapenko en la conferencia de prensa de Naomi Osaka después de su victoria por 6-3, 6-1 sobre Hailey Baptiste en la segunda ronda el jueves, la campeona de cuatro Grand Slam dijo: “Vi esa parte, obviamente. Ha estado en la televisión, como, cada 15 minutos”.

“Obviamente, es una de las peores cosas que puedes decirle a una tenista negra en un deporte mayoritariamente blanco”, dijo Osaka, cuyo padre es de Haití y su madre es de Japón. “Y, por supuesto, conozco a Taylor, y sé lo mucho que ha trabajado, y sé lo inteligente que es, así que es lo más alejado de ser inculta o algo así”.

Después de ganar su partido de segunda ronda el jueves por la noche, Coco Gauff describió el episodio como “algo del calor del momento. Creo que Jelena probablemente estaba sintiendo emociones después de perder”.

“Creo que eso no debería haberse dicho, independientemente de cómo te sientas. ... Conociendo a Taylor personalmente, ella es lo opuesto a eso. Es una de las personas más amables que he conocido”, dijo Gauff. “Siempre que he tenido un momento difícil en la cancha, ella me envía mensajes de texto, asegurándose, verificando cómo estoy. Así que realmente odio ver eso”.

En cuanto a Ostapenko, en particular, quien ha tenido altercados con oponentes antes, Osaka dijo: “No creo que sea lo más loco que ha dicho. Voy a ser honesta. Creo que es un mal momento y la peor persona a la que podrías haberle dicho eso. Y no sé si (Ostapenko) conoce la historia de eso en Estados Unidos. Pero sé que nunca volverá a decir eso en su vida. ... Fue simplemente terrible. Es realmente malo”.

A Townsend se le preguntó el miércoles si pensaba que había matices raciales en los comentarios de Ostapenko. “No lo tomé de esa manera, pero también, ya sabes, eso ha sido un estigma en nuestra comunidad de ser ‘no educados’ y todas esas cosas, cuando es lo más alejado de la verdad”, respondió Townsend.

“Así que, ya sea que tuviera matices raciales o no, eso es algo de lo que ella puede hablar”, dijo Townsend. “Lo único de lo que me preocupo ahora es seguir avanzando en este torneo”.

Mirando hacia atrás un día después, Townsend dijo que había recibido mucho apoyo. “Siento que manejé la situación con mucha gracia, y estoy realmente orgullosa de la forma en que lo manejé”, dijo Townsend el jueves. “No permití que la situación me sacara de mi carácter o que perdiera mi integridad como persona, y eso es lo que realmente importa”.

Ostapenko publicó en las redes sociales el miércoles que había recibido muchos mensajes “de que soy racista”. “NUNCA fui racista en mi vida y respeto a todas las naciones de personas en el mundo. Para mí no importa de dónde vengas”, escribió.