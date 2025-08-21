El embajador de Chile en Argentina criticó el operativo de seguridad en Independiente

FOTO: Una consecuencia de los incidentes en Independiente: invasión masiva sobre el campo de juego.

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, criticó hoy el operativo de seguridad en torno del encuentro de Copa Sudamericana Independiente-Universidad de Chile, que fue cancelado en la noche del miércoles por gravísimos incidentes en Avellaneda.

“No fui al estadio pero había gente de la Embajada y no se vieron las garantías de seguridad que, por ejemplo, se observaron en un partido reciente disputado en La Plata”, comentó el diplomático.

Viera Gallo también remarcó que “es una vergüenza que vengan hinchas con espíritu violento”, durante el transcurso de una entrevista con KZO.

“Esperemos que la Fiscalía actúe rápidamente respecto de los detenidos que deben ser liberados”, señaló Viera Gallo, quien comentó que durante la madrugada visitó comisarías y hospitales para interesarse por sus compatriotas.

De sus gestiones, expresó: “Estuve en la comisaría séptima de Sarandí, hay detenidos, y una vez que se expida la Fiscalía serían liberados mañana a más tardar”.

“Recorrí los hospitales y hay por lo menos dos heridos graves. Hasta ahora felizmente no hubo muertos como se decía por redes sociales”, añadió luego Viera Gallo, con los pocos datos que pudo reunir a esta hora del jueves.

En cuanto a los incidentes en el estadio y el desenlace, Viera Gallo comentó que supo de “un bus con hinchas que se iba y lo hicieron regresar, producto de la confusión que se creó”.

Independiente y Universidad de Chile igualaban anoche 1-1 en Avellaneda un partido correspondiente a la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana que dejaba el parcial 2-1 en favor del conjunto que actuó como visitante, pero el juego terminó cancelado por falta de garantías.