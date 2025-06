El coordinador ofensivo de Bengals confía en que Joe Burrow mejorará su juego

CINCINNATI (AP) — Joe Burrow lideró la NFL la temporada anterior en yardas aéreas y touchdowns, pero Dan Pitcher, el coordinador ofensivo de los Bengals, considera que su mariscal de campo se presenta en una mejor forma este año.

"Observo a un jugador que ha asimilado mucho sobre fútbol americano, con una amplia experiencia, y que no expresa miedo alguno", comentó Pitcher tras el segundo día del minicampamento de los Bengals. "Se nota una gran confianza en sí mismo y en sus habilidades. Si surge una oportunidad, lanzará el balón sin dudar".

Durante la práctica del miércoles, Burrow destacó con un pase profundo que culminó en la recepción de Andrei Iosivas, quien logró atrapar el balón entre tres defensores.

A lo largo de los entrenamientos de esta primavera, Burrow mostró su disposición para realizar lanzamientos arriesgados incluso en situaciones de defensa complicadas.

En el mismo periodo del año pasado, Burrow aún se recuperaba de una lesión severa en la muñeca que requirió cirugía, situación que lo limitó en su rendimiento. Comentó que en ese momento "no estaba del todo de regreso" y sentía que no lanzaba con la calidad deseada. No obstante, logró registrar 4.918 yardas y 43 touchdowns en la temporada.

"Salí y jugué a mi mejor nivel", dijo Burrow. "Busco dar el siguiente paso. Me siento satisfecho con el avance que he logrado en las últimas semanas y con la mejora continua... Comprendo cómo jugar de manera más eficiente y productiva. Es crucial anticipar las acciones defensivas y tener respuestas preparadas para enfrentarlas. Me siento más listo que nunca. Estoy preparado para enfrentar cualquier desafío y ansioso por demostrarlo nuevamente".

A lo largo de años anteriores, Burrow se enfocó en guiar a los nuevos integrantes de la ofensiva sobre sus roles durante los entrenamientos organizados y minicampamentos. El año anterior dedicó tiempo junto a Iosivas mientras se adaptaba a la alineación titular, así como con el nuevo ala cerrada Mike Gesicki.

Este año, los Bengals incorporaron de vuelta a todas las piezas claves de la temporada pasada. "Estamos en una posición que no habíamos experimentado antes", mencionó Burrow. "Los chicos regresan de la temporada en buena forma. Recuperamos a todos y es inusual no tener que dedicar tiempo en esta etapa a un jugador nuevo que necesita aprender lo que yo visualizo y cómo quiero que se ejecute cada jugada".

