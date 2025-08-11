El aeropuerto de la Ciudad de México reanuda operaciones tras intensas lluvias

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El principal aeropuerto de la Ciudad de México reanudó el lunes la totalidad de sus operaciones luego de al menos cuatro horas de paralización debido a que las intensas lluvias que cayeron la víspera ocasionaron escasa visibilidad en la pista e inundaciones en edificaciones de la terminal aérea.

El aeropuerto suspendió a las 7:45 de la noche del domingo sus actividades tras unas fuertes precipitaciones que extendieron por varias horas, indicó en un comunicado el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM).

“La intensidad de la atípica tormenta originó que diversas áreas de los edificios terminales también se vieran afectadas, colapsando el sistema de drenajes pluviales”, agregó el comunicado.

Para atender la situación las autoridades debieron poner en operación equipos y motobombas para asegurar las condiciones óptimas de las pistas, rodajes y plataformas.

No fue sino hasta la medianoche cuando se reanudó parcialmente la pista del aeropuerto y a las 6 de la mañana el resto de las operaciones, indicó el AICM.

Según las autoridades aeronáuticas, la suspensión afectó 104 vuelos y 14.892 pasajeros, con desvíos a aeropuertos alternos.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló el lunes que las intensas precipitaciones afectaron particularmente el centro de la capital mexicana. Las autoridades capitalinas también reportaron inundaciones en otros puntos de la ciudad.