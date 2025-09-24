Ekitike se disculpó tras ser expulsado por festejo tras gol en Liverpool

FOTO: Liverpool: Hugo Ekitike se disculpa por festejo que le valió tarjeta roja y suspensión

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Hugo Ekitike se disculpó con los hinchas de Liverpool por ser expulsado tras celebrar su gol de la victoria contra Southampton en la Copa de la Liga Inglesa el martes.

El técnico Arne Slot describió las acciones del delantero francés como “innecesarias” y “estúpidas”.

Ekitike se perderá el partido de la Liga Premier contra Crystal Palace el sábado como resultado de haber sido expulsado por quitarse la camiseta mientras celebraba el gol a los 85 minutos del triunfo 2-1 en el torneo de copa.

“La emoción me superó esta noche. Mis disculpas a toda la familia Red”, publicó en Instagram después del encuentro.

El delantero de 23 años ya había recibido una tarjeta amarilla por desacato tras entrar como suplente en el descanso.

"¿Innecesario? Sí. Y fue estúpido. La primera ya fue innecesaria y, hasta cierto punto, estúpida, ya que tienes que controlar tus emociones”, expresó Slot. “Le dije que si marcas en la final de la Liga de Campeones a los 87 minutos después de superar a tres jugadores y meterla en el ángulo, tal vez lo entendería. Él es como, ‘Esto es todo sobre mí, ¿qué hice?’.

“Pero soy chapado a la antigua, tengo 47 años y soy viejo. Nunca jugué a este nivel, pero marqué algunos goles y si hubiera marcado un gol así, me habría dado la vuelta y habría caminado hacia Federico Chiesa y le habría dicho, ‘Este gol es tuyo, no mío’”.

El último gol de Ekitike fue su quinto en ocho partidos para Liverpool después de unirse al campeón de la Premier procedente de Eintracht Frankfurt por 93,5 millones de dólares en julio.

___

