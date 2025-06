EEUU garantiza que visados de países afectados por veto de Trump no serán revocados

FOTO: EEUU dice que no se revocarán las visas actuales de países afectados por veto de Trump a viajeros

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el viernes directrices a sus embajadas y consulados, indicando que no se procederá a la revocación de las visas previamente otorgadas a ciudadanos de 12 naciones que se verían afectadas por la próxima prohibición del presidente Donald Trump, que comenzaría a aplicarse la semana siguiente.

En una comunicación enviada a todas las misiones diplomáticas estadounidenses, el departamento enfatizó que “no se debe tomar ninguna medida respecto a las visas ya emitidas que hayan salido de la sección consular” y que “ninguna visa emitida antes de la entrada en vigor de la proclamación deberá ser revocada”.

No obstante, las solicitudes de visa de ciudadanos de las naciones afectadas que hayan sido aprobadas, pero que aún no han recibido sus visas, serán rechazadas, tal como establece el mensaje firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

A partir del lunes, las solicitudes de estos solicitantes serán denegadas, a no ser que cumplan con estrictos criterios para obtener una exención al veto.

Pese a lo anterior, el documento que obtuvo The Associated Press señala que los actuales titulares de visas de los países mencionados no deberían enfrentar inconvenientes al intentar ingresar a Estados Unidos una vez que entren en vigor las restricciones el 9 de junio.

La nueva orden de Trump, firmada el miércoles, busca evitar futuros desafíos legales al centrarse en el proceso de solicitud de visa.

Rubio aclaró que las personas de los países bajo el veto que deben ser excluidas del ingreso a Estados Unidos son aquellas que se encuentren fuera del país y no posean una visa válida en la fecha de implementación de la nueva normativa.

A pesar de las indicaciones de Rubio, la admisión física a Estados Unidos en los puntos de ingreso no depende del Departamento de Estado. Esa potestad recae en el Departamento de Seguridad Nacional y los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, quienes determinarán la admisibilidad de cada titular de visa.

El veto de visas afecta a individuos de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Adicionalmente, habrá restricciones para ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Se aplican excepciones específicas para ciertos países, como Afganistán. Otras son más generales, como las políticas aplicadas a visitantes extranjeros que planean llegar a Estados Unidos para eventos como la Copa Mundial de 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El mensaje de Rubio también menciona que en breve se darán a conocer criterios para las exenciones bajo la disidencia de seguridad nacional.

___

Esta información ha sido traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial.