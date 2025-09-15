EEUU e Israel se alinean en la lucha contra Hamás tras reunión de Rubio y Netanyahu

JERUSALÉN (AP) — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometieron el lunes que Hamás debe ser eliminado y todos los rehenes liberados para que haya paz en Gaza, dejando de lado los llamados a un alto el fuego provisional en favor de un fin inmediato del conflicto.

Rubio había llegado a Israel buscando respuestas de Netanyahu sobre cómo planeaba Israel proceder en Gaza y evaluar el interés de que Qatar continuara como mediador después de que Israel atacara a líderes de Hamás en Doha. Los dos dijeron después de sus conversaciones que la única manera de lograr la paz es la destrucción completa de Hamás y el regreso de todos los rehenes, vivos y muertos.

“Mientras ellos estén presentes, no habrá paz en esta región porque no son agentes de paz. Son agentes de barbarie”, dijo Rubio sobre Hamás.

Los comentarios se produjeron mientras Israel continuaba el lunes con los ataques en Ciudad de Gaza, que pretende tomar con el argumento de que es el último bastión de Hamás. Israel ordenó la evacuación de otro edificio de gran altura, uno de los más altos en la Ciudad de Gaza. En los últimos días, el ejército israelí destruyó varios edificios altos, acusando a Hamás de colocar equipos de vigilancia en ellos.

Ataques aéreos durante la noche mataron al menos a 12 personas, incluidos niños, dijeron funcionarios de salud del Hospital Shifa, donde se llevaron los cuerpos.

La visita de Rubio continuó a pesar del enojo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Netanyahu por el ataque israelí en Doha, del cual dijo que Estados Unidos no fue notificado de antemano. El ataque en Doha, que mató al menos a seis personas, también parece haber terminado con los intentos de asegurar un alto el fuego entre Israel y Hamás y la liberación de rehenes.

A pesar de los comentarios de Trump de que no estaba “entusiasmado” después del ataque de Israel, parecía haber pocas diferencias entre Estados Unidos e Israel después de que Rubio y Netanyahu se reunieran. “Su presencia aquí en Israel hoy es un mensaje claro de que Estados Unidos está con Israel. Usted está con nosotros frente al terror”, dijo Netanyahu.

Cuando un reportero le preguntó sobre cómo manejará Estados Unidos el ataque de Israel en Doha, Rubio no respondió directamente, diciendo que Estados Unidos estaba centrado en lo que sucederá a continuación y que continuará alentando a Qatar a desempeñar un papel en las conversaciones.

Rubio minimizó las preocupaciones de Estados Unidos sobre las últimas operaciones de Israel en Ciudad de Gaza, repitiendo varias veces que Trump está decidido a ver el fin del conflicto y que eso requiere la destrucción de Hamás.

Netanyahu no dio indicios de que Israel fuera a cambiar su estrategia de ataques a edificios altos y otros en la Ciudad de Gaza donde dice que se esconden combatientes de Hamás.

Preocupaciones sobre el reconocimiento de un Estado palestino

Una de las razones de Rubio para visitar Jerusalén ahora fue mostrar apoyo a Israel, que espera enfrentar una creciente condena internacional de la guerra en la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que varios países europeos y Canadá han dicho que tienen la intención de reconocer un Estado palestino a pesar de las fervientes objeciones de Estados Unidos e Israel.

Rubio dijo que el reconocimiento de la condición de estado es en realidad contraproducente para los esfuerzos de paz y sugirió que esas proclamaciones son egoístas.

“Realmente no tienen ningún impacto en acercarnos a un estado palestino. El único impacto que realmente tienen es que hace que Hamás se sienta más envalentonado”, dijo. “En realidad, ha servido como un impedimento para la paz”.

Netanyahu también se opone firmemente al reconocimiento de un Estado palestino.

Israel avanza con su ofensiva en Ciudad de Gaza

Uno de los ataques nocturnos alcanzó la tienda de una familia en el oeste de Ciudad de Gaza y mató a siete personas, según trabajadores del hospital. Un ataque separado alcanzó dos casas vecinas.

“Fue otra noche de horror... La situación es trágica y empeora día a día”, dijo Mohammed Saber, un residente de Ciudad de Gaza.

Israel ha instado a los palestinos en la Ciudad de Gaza a dirigirse al sur. Pero hay poco espacio para que la gente se refugie en lo que Israel llama una zona humanitaria, y muchas familias no tienen dinero para irse.

Aun así, muchas personas se han trasladado. El lunes, las imágenes mostraron un flujo constante de palestinos caminando y conduciendo por la estrecha carretera junto al mar que Israel designó como corredor seguro.

La guerra en Gaza comenzó cuando milicianos liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a 251. Todavía quedan 48 rehenes en Gaza, de los cuales Israel cree que 20 aún están vivos.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado al menos a 64.871 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos eran civiles o combatientes.

Magdy informó desde El Cairo. La escritora de Associated Press, Julia Frankel, en Jerusalén contribuyó a este despacho.

