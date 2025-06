Dos policías murieron tras operativos de desbloqueo en Llallagua

Bolivia atravesó este miércoles una intensa jornada de tensión política y social que dejó como saldo la muerte de al menos dos policías y decenas de personas heridas. Esto ocurrió durante un operativo de desbloqueo llevado a cabo en Llallagua, en el departamento de Potosí, ubicado en el suroeste del país. El gobierno, encabezado por el presidente Luis Arce, hizo hincapié en que no renunciaría, reafirmando su compromiso de restaurar el orden utilizando todas las herramientas constitucionales que le otorga su cargo.

Los enfrentamientos se desencadenaron cuando grupos afines al expresidente Evo Morales emboscaron a un destacamento policial que había sido enviado para despejar una carretera bloqueada, situación que persistía en la región durante más de diez días, según informaron las autoridades locales.

Roberto Ríos, el ministro de Gobierno, comunicó a la prensa que entre las víctimas se encontraba el subteniente Carlos Apata Tola, cuyo fallecimiento representó el segundo de un efectivo de seguridad en la región. "Fueron vilmente asesinados por impactos de bala mientras cumplían su deber de proteger a la ciudadanía", declaró el Ministro.

Previamente, se había confirmado la muerte del subteniente Jorge Barrozo Rodríguez, que pertenecía al Grupo Delta de Oruro, en el occidente del país. Un compañero de Barrozo, el capitán Daynor Miranda, quedó gravemente herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, calificó el ataque recibido por los policías como una "emboscada criminal", según reportes de la agencia de noticias Xinhua. "Este no fue un enfrentamiento. Fue una emboscada. Los policías actuaron con armas no letales, usando únicamente gases lacrimógenos", afirmó Aguilera.

En redes sociales circularon imágenes que mostraban a policías siendo golpeados y autobuses en llamas, así como vehículos oficiales destruidos. En medio de la confusión, un autobús que transportaba a efectivos fue incendiado por los manifestantes que bloqueaban el camino.

Para el mediodía, el presidente Luis Arce anunció el despliegue de un contingente de policías y militares con el objetivo de restablecer el control en las rutas principales que conectan el occidente y el oriente de Bolivia. "Hemos instruido, tanto a la Policía Boliviana como a nuestras Fuerzas Armadas, un operativo para desbloquear la carretera Oruro - Cochabamba", expresó Arce desde la Casa Grande del Pueblo en La Paz.

El presidente justificó su decisión señalando que se trataba de un "clamor popular" ante las dificultades económicas generadas por los bloqueos. "Estas medidas agravan la crisis, sobre todo para los sectores más vulnerables", añadió, como lo reportó la agencia Xinhua.

Evo Morales, por su parte, se distanció de los bloqueos y negó haber convocado a las movilizaciones, aunque advirtió que son "imparables". "Ojalá el Gobierno sepa atender la demanda y entender el pedido del pueblo", declaró desde Cochabamba, donde se encuentra su base sindical.

Los grupos movilizados, asociados con la facción más radical de Morales, reclaman su habilitación como candidato para las elecciones de 2025, así como la renuncia del presidente Arce. En medio de esta crisis, numerosos vecinos, cansados de la situación de aislamiento, decidieron unirse al operativo de desbloqueo impulsado por las fuerzas de seguridad. "Estamos atrapados desde hace más de una semana. No hay comida, no hay transporte, no hay trabajo. No queremos más violencia", comentó un habitante a medios locales.

El impacto de los bloqueos no solo afecta a Potosí, ya que departamentos como Oruro y Cochabamba también se encuentran en situaciones complicadas. Esto interrumpe el tránsito terrestre y pone en riesgo el abastecimiento de productos fundamentales. La Confederación de Transportistas y distintos gremios comerciales alertaron sobre una inminente escasez de alimentos, combustibles y otros productos esenciales.