Dongchoon, el único circo de Corea del Sur, conmemora su centenario con actuaciones únicas

ANSAN, Corea del Sur (AP) — Ya no hay espectáculos con elefantes ni monos, ni acrobacias mortales. Sin embargo, cientos de espectadores aplaudieron con entusiasmo mientras los acróbatas de la Compañía Circense Dongchoon, el último circo de Corea del Sur con 100 años de historia, realizaban malabares en una gran rueda giratoria y se equilibraban en monociclos sobre cuerdas flojas bajo la carpa.

El director del circo, Park Sae-hwan, expresó en una reciente entrevista con The Associated Press: "Al recordar las dificultades que enfrenté, considero que he logrado algo significativo. Pero también siento una gran responsabilidad, porque si Dongchoon cesa sus actividades, culminará un género artístico en nuestro país. Esa es la problemática".

Fundado en 1925, Dongchoon fue un ícono en la edad de oro de los circos surcoreanos, especialmente en la década de 1960. En ese tiempo, viajar ofrecía espectáculos con animales exóticos, como elefantes y jirafas, además de presentaciones que incluían comedias, música y magia. En su apogeo, contaba con más de 200 artistas y empleados, según Park.

El auge de la televisión, el cine y, más tarde, el internet, impulsó a muchos artistas del circo a buscar carreras en otros medios, relegando al circo a un segundo plano. Con el tiempo, las protestas contra los espectáculos con animales y la disminución del interés del público llevaron al cierre de la mayoría de los circos en Corea del Sur, dejando a Dongchoon como el único sobreviviente.

El desafío de 2009 y la perseverancia del circo

La historia de la persistencia de Dongchoon estuvo marcada por momentos difíciles, como en 2009, cuando enfrentó el cierre tras meses de bajo público debido a un brote de gripe. Sin embargo, la atención de los medios y el apoyo del público pasaron a ser cruciales para su resurgimiento. Park observa con orgullo que el circo ha logrado atraer entre 2.000 espectadores los fines de semana, gracias a su posicionamiento en Ansan, un área turística.

Sharon Ham, funcionaria de Ansan, comentó que la presencia de Dongchoon impulsó el turismo local, atrayendo tanto a la gente mayor que busca revivir una experiencia de su infancia como a jóvenes en busca de algo diferente.

Actualmente, Dongchoon ofrece actuaciones acrobáticas sin actos demasiado riesgosos, ya que el enfoque ha cambiado para adaptarse a las preferencias del público. La mayoría de sus 35 acróbatas son de China, lo que revela un cambio en la percepción de la profesión en Corea del Sur, donde muchos descartan el circo como opción laboral.

Park, que fue parte del circo durante varias décadas, destacó la importancia de Dongchoon en el desarrollo del arte escénico en Corea, expresando su deseo de formar una escuela de circo para cultivar talentos locales y asegurar que el legado del circo perdure un siglo más.

Con su centenario en el horizonte, Dongchoon continúa llevando alegría y asombro a su público, recordando la larga y rica tradición circense que ha dejado una huella en la cultura de la península coreana.