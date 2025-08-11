En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Donald Trump despliega la Guardia Nacional en Washington

El presidente de los Estados Unidos aseguró que pondría fin a los “días de matar o herir sin piedad a personas inocentes”.

11/08/2025 | 12:33Redacción Cadena 3

FOTO: Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que pondrá al departamento de policía de Washington, DC, bajo control federal y desplegará la Guardia Nacional para hacer que la capital de la nación sea más segura, informaron medios internacionales.

Trump prometió nuevas medidas para abordar la falta de vivienda y la delincuencia en Washington, lo que llevó al alcalde de la ciudad a expresar su preocupación por el posible uso de la Guardia Nacional para patrullar las calles, según la agencia de noticias Associated Press.

Antes de una conferencia de prensa, Trump anunció este lunes en redes sociales que la capital del país sería “LIBERADA hoy”.

Aseguró que pondría fin a los “días de matar o herir sin piedad a personas inocentes”.

Lectura rápida

¿Qué anunció Trump? El presidente anunció el despliegue de la Guardia Nacional en Washington.

¿Quién es el presidente? El presidente es Donald Trump, mandatario de Estados Unidos.

¿Cuándo se llevó a cabo el anuncio? El anuncio ocurrió el lunes 11 de agosto de 2025.

¿Dónde se implementará la medida? La medida se implementará en Washington, DC, la capital de EE.UU.

¿Por qué tomó esta decisión? Se tomó la decisión debido a preocupaciones sobre la falta de seguridad y la creciente delincuencia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho