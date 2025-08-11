Donald Trump despliega la Guardia Nacional en Washington

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que pondrá al departamento de policía de Washington, DC, bajo control federal y desplegará la Guardia Nacional para hacer que la capital de la nación sea más segura, informaron medios internacionales.

Trump prometió nuevas medidas para abordar la falta de vivienda y la delincuencia en Washington, lo que llevó al alcalde de la ciudad a expresar su preocupación por el posible uso de la Guardia Nacional para patrullar las calles, según la agencia de noticias Associated Press.

Antes de una conferencia de prensa, Trump anunció este lunes en redes sociales que la capital del país sería “LIBERADA hoy”.

Aseguró que pondría fin a los “días de matar o herir sin piedad a personas inocentes”.