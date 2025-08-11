Donald Trump despliega la Guardia Nacional en Washington
El presidente de los Estados Unidos aseguró que pondría fin a los “días de matar o herir sin piedad a personas inocentes”.
11/08/2025 | 12:33Redacción Cadena 3
FOTO: Donald Trump
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que pondrá al departamento de policía de Washington, DC, bajo control federal y desplegará la Guardia Nacional para hacer que la capital de la nación sea más segura, informaron medios internacionales.
Trump prometió nuevas medidas para abordar la falta de vivienda y la delincuencia en Washington, lo que llevó al alcalde de la ciudad a expresar su preocupación por el posible uso de la Guardia Nacional para patrullar las calles, según la agencia de noticias Associated Press.
Antes de una conferencia de prensa, Trump anunció este lunes en redes sociales que la capital del país sería “LIBERADA hoy”.
Aseguró que pondría fin a los “días de matar o herir sin piedad a personas inocentes”.
Lectura rápida
¿Qué anunció Trump? El presidente anunció el despliegue de la Guardia Nacional en Washington.
¿Quién es el presidente? El presidente es Donald Trump, mandatario de Estados Unidos.
¿Cuándo se llevó a cabo el anuncio? El anuncio ocurrió el lunes 11 de agosto de 2025.
¿Dónde se implementará la medida? La medida se implementará en Washington, DC, la capital de EE.UU.
¿Por qué tomó esta decisión? Se tomó la decisión debido a preocupaciones sobre la falta de seguridad y la creciente delincuencia.
[Fuente: Noticias Argentinas]