Diputados aprueban proyecto de ley sobre eutanasia en Uruguay, ahora va al Senado

SANTIAGO (AP) — La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el martes un proyecto de ley para regular la eutanasia que, de ser avalada por el Senado, convertiría al país en la tercera nación de América Latina en permitir la muerte asistida.

La iniciativa fue aprobada tras una larga sesión en el Parlamento en Montevideo que obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra, cinco años después de que el país —de 3,5 millones de habitantes— empezara a debatir por primera vez la muerte asistida.

Tras el visto bueno de la cámara baja, el proyecto deberá ahora ser discutido y votado por el Senado.

Además de casi la totalidad de la bancada oficialista, la propuesta recibió el respaldo de diputados de la oposición para alcanzar el mínimo necesario de 50 de los 99 votos posibles para su aprobación.