Diputados aprueban proyecto de ley sobre eutanasia en Uruguay, ahora va al Senado
La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley para regular la eutanasia que, de ser avalado por el Senado, convertiría al país en el tercero de América Latina en permitir la muerte asistida.
13/08/2025 | 00:44Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
SANTIAGO (AP) — La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el martes un proyecto de ley para regular la eutanasia que, de ser avalada por el Senado, convertiría al país en la tercera nación de América Latina en permitir la muerte asistida.
La iniciativa fue aprobada tras una larga sesión en el Parlamento en Montevideo que obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra, cinco años después de que el país —de 3,5 millones de habitantes— empezara a debatir por primera vez la muerte asistida.
Tras el visto bueno de la cámara baja, el proyecto deberá ahora ser discutido y votado por el Senado.
Además de casi la totalidad de la bancada oficialista, la propuesta recibió el respaldo de diputados de la oposición para alcanzar el mínimo necesario de 50 de los 99 votos posibles para su aprobación.
Lectura rápida
¿Qué? Se aprobó un proyecto de ley para regular la eutanasia en Uruguay.
¿Quién? La Cámara de Diputados de Uruguay.
¿Cuándo? La aprobación se realizó el martes.
¿Dónde? En el Parlamento de Montevideo.
¿Cómo? Con 64 votos a favor y 29 en contra.
¿Por qué? Para permitir la muerte asistida en el país.
[Fuente: AP]