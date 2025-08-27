Detienen en Chile a militar implicado en atentado de la dictadura a excanciller y secretaria en EEUU

SANTIAGO (AP) — La Policía de Investigaciones de Chile informó el miércoles la detención de un brigadier del Ejército chileno por su presunta implicación en un atentado en 1976 que sesgó la vida del exiliado excanciller chileno Orlando Letelier y su asistente estadounidense Ronnie Moffitt en Washington.

El ente policial explicó que el brigadier José Zara Holger fue detenido en horas de la mañana por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, “de conformidad a orden de aprehensión” decretada por la Corte de Apelaciones de Santiago en una causa específicamente vinculada al “delito de homicidio en contra de Ronni Karpen Moffitt”.

Tras su arresto, el imputado “fue puesto a disposición del referido tribunal, que decretó su prisión preventiva”, precisó el jefe de dicha brigada, Roberto Gaete, en un vídeo enviado a los periodistas.

Los investigadores no han dado más detalles hasta el momento sobre el presunto papel de Zara Holger, un exintegrante de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en el atentado en Estados Unidos.

El excanciller Letelier, exiliado tras el golpe militar de 1973 y una de las voces más críticas contra el régimen de Pinochet, fue asesinado junto a su secretaria Ronnie Moffit en 1976 tras detonar una bomba bajo el coche en el que viajaban en Washington. Ambos iban sentados adelante del vehículo, mientras que el marido de Moffit viajaba atrás y se salvó.

Zara Holger, de 82 años, regresa así a prisión tan solo un día después de que fuera liberado de la cárcel Punta Peuco, un complejo donde están detenidos más de un centenar de militares y exagentes del Estado condenado por crímenes contra la humanidad durante la dictadura.

El brigadier recién terminó el martes de cumplir una pena de 15 años de cárcel por los asesinatos del excomandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, igualmente muertos por la detonación de una bomba en su automóvil en Buenos Aires en 1974, en lo que está considerado como el primer magnicidio cometido por la dictadura chilena en el extranjero.

El crimen contra Prats y Letelier fueron dos de los tres atentados cometidos por la policía secreta de Pinochet fuera del territorio chileno. A estos se suma el ataque contra el exministro de Interior Bernardo Leighton y su esposa en Roma en 1975, cuando fueron ametrallados cuando volvían a su residencia. Ambos sobrevivieron pero se quedaron con graves secuelas de por vida.

La serie de ataques se enmarca además en la macabra Operación Condor, como se conoce la coordinación de las dictaduras latinoamericanas para perseguir y eliminar opositores en las décadas de 1970 y 1980. Solo en Chile, la dictadura Augusto Pinochet dejó 3.200 asesinados, 1.162 desaparecidos y más de 40.000 víctimas entre asesinados, desaparecidos, presos políticos y torturados.