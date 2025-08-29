Detienen en aeropuerto de Chile a dos mujeres estadounidenses con armas y municiones
La Policía de Chile detuvo a dos pasajeras estadounidenses que intentaban ingresar al país con armas y municiones. Los artículos no contaban con justificación legal para su ingreso al territorio.
29/08/2025 | 12:14Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
SANTIAGO (AP) — La Policía de Chile informó el viernes que detuvo a dos pasajeras de nacionalidad estadounidense cuando intentaban ingresar al país con pistolas, municiones y otras piezas de armamento sin autorización en el aeropuerto de Santiago.
En un comunicado, la institución explicó que las dos mujeres fueron interceptadas la víspera por agentes de la Aduana y detectives del Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto, quienes encontraron en sus equipajes de bodega una pistola Smith & Wesson modelo Springfield 9 milímetros, dos cargadores de ocho municiones —aunque sin municiones en su interior— una funda y caja de seguridad transportadora y una pistola marca Glock.
Además, las viajeras portaban un cargador de 10 municiones y 72 municiones 9 milímetros entre otras piezas de armamento. Todos estos artículos, cuyo transporte debe cumplir con las regulaciones locales y exige permisos específicos, no contaban con "su certificado o documentos para autorizar su porte, traslado o tenencia, ni su internación al territorio nacional", agregó la policía.
En el interior de la maleta, los agentes igualmente detectaron cuatro contenedores de resina de marihuana y un cigarro artesanal de marihuana, para los cuales las mujeres tenían un certificado estadounidense que autorizaba su consumo medicinal. Sin embargo, el documento no es válido para la importación a Chile, donde el uso y posesión del cannabis no está penalizado para el consumo personal, pero sí su venta y producción.
“Durante la entrevista realizada por los detectives, ambas ciudadanas manifestaron que las armas son de protección y de oficio peluqueras caninas”, precisó la nota de la policía, sin brindar mayores detalles sobre las razones del viaje de las pasajeras a Chile.
Por su parte, el director regional de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, detalló en declaraciones a los periodistas que los operadores de la terminal aérea identificaron a través de las imágenes de rayos X “unos equipajes sospechosos” cuando las implicadas intentaban ingresar al país sudamericano en un vuelo procedente de Estados Unidos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el aeropuerto de Santiago?
Detuvieron a dos pasajeras estadounidenses con armas y municiones en su equipaje.
¿Quiénes fueron detenidas?
Dos mujeres de nacionalidad estadounidense intentaron ingresar a Chile.
¿Cuándo fue la detención?
La detención ocurrió la víspera del anuncio realizado el viernes.
¿Cómo se descubrieron las armas?
Los operadores de la terminal aérea identificaron equipajes sospechosos mediante rayos X.
¿Por qué no pudieron ingresar las armas?
Porque carecían de documentos y certificados que autorizasen su ingreso al país.
[Fuente: AP]