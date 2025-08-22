Detienen al expresidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, por malversación

FOTO: Arrestan a expresidente de Sri Lanka Wickremesinghe por presunto uso indebido de fondos estatales

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — La policía de Sri Lanka arrestó el viernes a Ranil Wickremesinghe, expresidente del país y destacado político de la oposición, por presunta malversación de fondos públicos durante su etapa al frente de la nación asiática, según informó un asistente.

Wickremesinghe, que presidió el país desde 2022 hasta 2024, fue acusado de utilizar fondos públicos para asistir a la ceremonia de graduación de su esposa en Londres después de una visita oficial a Estados Unidos.

Wickremesinghe es el primer exjefe de Estado de Sri Lanka en ser detenido.

Uno de sus asistentes dijo a The Associated Press, bajo condición de anonimato, que Wickremesinghe fue trasladado a un tribunal tras ser arrestado por el Departamento de Investigaciones de Delitos Financieros.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.