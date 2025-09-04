Detienen a exministro de Gobierno en Bolivia tras ser deportado de EEUU

LA PAZ, Bolivia (AP) — La policía de Bolivia detuvo el jueves al exministro de Gobierno Arturo Murillo luego de que fuera deportado por Estados Unidos para que responda por distintos cargos ante la justicia del país andino.

Murillo, de 61 años y quien fue un hombre fuerte en el gobierno de la expresidenta interina Jeanine Áñez (2006-2019), bajó del avión esposado y acompañado de agentes de la policía. La exautoridad arribó la madrugada del jueves a la región oriental de Santa Cruz en un avión comercial de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA).

"Él se encuentra en celdas del aeropuerto esperando el vuelo que lo va a dirigir a La Paz", la sede del gobierno, informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, en conferencia de prensa. "Él debe rendir cuentas, tiene dos condenas en nuestro país", añadió.

Explicó que una vez que llegue a La Paz será dirigido a la policía a la espera de que un juez determine su situación jurídica.

La deportación de Murillo se dio en un momento de cambio en la justicia boliviana, que ha anunciado la revisión de los casos de presos preventivamente sin juicio.

En 2021 el exministro fue detenido en Estados Unidos por haber recibido al menos 532.000 dólares en sobornos y dos años después fue sentenciado por lavado de dinero proveniente de la corrupción a 70 meses de cárcel.

En 2019 Murillo cerró un contrato por aproximadamente 5,6 millones de dólares para proporcionar gases lacrimógenos para contrarrestar las protestas de los afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) después de la asunción de Áñez. Las protestas dejaron 37 fallecidos entre opositores y seguidores de Morales.

Por ese contrato la justicia boliviana le hizo un juicio en ausencia en octubre de 2024 en el que fue condenado a ocho años de cárcel por negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado. También tiene otra sentencia a cinco años por el ingreso irregular de armamento desde Ecuador.

Murillo fue acusado de perseguir a exministros y seguidores de Morales. Pero los casos más fuertes son la represión de manifestantes en Senkata, un barrio de la ciudad de El Alto, y Sacaba, una ciudad en la región central de Cochabamba, tras la renuncia de Morales y la asunción de Áñez.

Áñez enfrentaba un juicio ordinario por esos casos, pero recientemente dos juzgados decidieron que la exmandataria sea juzgada en un juicio político.