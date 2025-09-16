Detienen a cinco peruanos, entre ellos dos policías, que intentaban ingresar a Chile con ketamina

SANTIAGO (AP) — Las autoridades de Chile detuvieron a cinco ciudadanos peruanos, entre ellos dos miembros de la Policía Nacional de ese país, que intentaban ingresar al territorio chileno con más de diez kilos de ketamina, informó la fiscalía.

Los cinco individuos fueron detenidos en una operación conjunta entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de la ciudad de Arica, en el extremo norte de Chile y considerada una de las principales puertas de entrada del narcotráfico.

“Dos de los imputados son miembros de la Policía Nacional de Perú”, destacó la fiscalía en un comunicado.

Por su parte, el fiscal Anatole Larrabeiti Yáñez, a cargo de la investigación, explicó que los cinco peruanos fueron detenidos después de que dos de los vehículos en que viajaban fueron inspeccionados en el marco de una investigación que ya había detectado sus presuntos lazos con “posibles transportes vehiculares que ingresaban remesas de droga al interior del territorio” chileno.

La ketamina es una droga alucinógena de uso veterinario que ha sido vinculada al crimen organizado y al narcotráfico en el norte chileno.

El caso se suma a otro ocurrido a finales de agosto, cuando seis bolivianos, entre ellos cinco miembros de la policía de ese país, fueron arrestados cuando transportaban más de 600 kilos de drogas y armamentos de guerra a pocos kilómetros de la frontera entre ambos países. Todos se encuentran en prisión preventiva.

En esa misma región, cinco militares chilenos fueron detenidos tras ser sorprendidos intentando trasladar ketamina desde el norte chileno hacia la capital Santiago en un avión institucional el pasado julio, lo que ha prendido las alertas y urgido a las autoridades a reforzar el control y las inspecciones en los pasos fronterizos.

La frontera entre Chile, Bolivia y Perú es una de las principales rutas del tráfico de armas, personas y drogas en la parte más austral del continente americano, debido a la dificultad de monitorear los más de mil kilómetros de extensión que enlazan los tres países.

En los últimos años, las autoridades han incrementado los esfuerzos para contener el creciente tráfico de estupefacientes en la zona. Solo en 2024, en Chile se decomisó una cifra récord de drogas, con más de 37 toneladas de narcóticos, un incremento de 15 toneladas respecto del año anterior, según los últimos datos divulgados por el Ministerio de Seguridad Pública.