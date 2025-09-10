FOTO: Detenciones y bloqueos en Francia por protestas contra el ajuste económico

Los grandes ejes viales de Francia fueron bloqueados desde las primeras horas de este miércoles, en una jornada de protesta e incidentes, con numerosas detenciones, informaron medios internacionales.

En París, Lyon, Marsella y Rennes se registraron enfrentamientos entre manifestantes que salieron a las calles a protestar contra el ajuste económico y la Policía, que practicó detenciones.

Medios como dw, Actualidad RT o la agencia de noticias Reuters dieron cuenta de al menos 75 personas detenidas sólo en París y en su área metropolitana antes de las 8.00 de la mañana, según la Prefectura de Policía.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, ordenó intervenir rápidamente y tratar de impedir que se cumpla la consigna de los manifestantes: “Bloqueemos todo”.

Precisamente en París las fuerzas del orden intervinieron para evitar el bloqueo del periférico (la ronda de circunvalación de la ciudad) en al menos dos puntos estratégicos al este y al norte de la ciudad, en la Puerta de Bagnolet, y en la Puerta de la Chapelle, según describe dw.

En Rennes, los antidisturbios recurrieron a gases lacrimógenos para tratar de dispersar a varios cientos de manifestantes.

Otros cortes de circulación se produjeron en autopistas de diferentes puntos de la geografía francesa como por ejemplo, Lyon.

En Marsella, varios cientos de personas montaron desde primera hora de la mañana barricadas para interrumpir la circulación de vehículos o del tranvía.

La Confederación General del Trabajo (CGT) contabilizaba este miércoles por la mañana 700 acciones en empresas o en infraestructuras estratégicas del país.

Retailleau movilizó a 80.000 policías y gendarmes para tratar de hacer frente a estas acciones, que se producen en plena crisis política, sólo unas pocas horas después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara el nombramiento como nuevo primer ministro de uno de sus más fieles lugarestenientes, el hasta ahora titular de Defensa, Sébastien Lecornu.