Mundo

Descarrila vagón del Tren Maya en el sudeste mexicano, sin que se reporten heridos

Un vagón del turístico Tren Maya descarriló en el sureste de México sin provocar heridos. Los pasajeros fueron trasladados a su destino en autobuses tras el percance en la estación de Izamal.

19/08/2025 | 19:31Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un vagón del turístico Tren Maya, que conecta los principales destinos de la península de Yucatán, en el sudeste mexicano, descarriló el martes sin provocar lesionados, informó el Ejército en un comunicado, que es quien controla dicho ferrocarril.

El tren que se trasladaba de Cancún, en la costa caribeña mexicana, a Mérida, en el Golfo de México, sufrió “un percance de vía” al entrar a baja velocidad a los andenes de la estación de Izamal, explicó el comunicado. Los pasajeros resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses.

La empresa militar que gestiona el tren indicó que ya se abrió una investigación sobre lo sucedido y que el servicio continuaba operando con normalidad en el resto de estaciones.

Los operadores de atención telefónica indicaron por su lado que, debido al suceso, el servicio en el tramo sufría retrasos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un vagón del Tren Maya descarriló sin heridos en la estación de Izamal.

¿Quién controla el Tren Maya? El control del tren está a cargo del Ejército mexicano.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El descarrilamiento ocurrió el martes.

¿Dónde sucedió el accidente? El accidente tuvo lugar en la estación de Izamal, Yucatán.

¿Cómo se trasladaron los pasajeros? Los pasajeros fueron trasladados a sus destinos en autobuses.

[Fuente: AP]

