Descarrila vagón del Tren Maya en el sudeste mexicano, sin que se reporten heridos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un vagón del turístico Tren Maya, que conecta los principales destinos de la península de Yucatán, en el sudeste mexicano, descarriló el martes sin provocar lesionados, informó el Ejército en un comunicado, que es quien controla dicho ferrocarril.

El tren que se trasladaba de Cancún, en la costa caribeña mexicana, a Mérida, en el Golfo de México, sufrió “un percance de vía” al entrar a baja velocidad a los andenes de la estación de Izamal, explicó el comunicado. Los pasajeros resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses.

La empresa militar que gestiona el tren indicó que ya se abrió una investigación sobre lo sucedido y que el servicio continuaba operando con normalidad en el resto de estaciones.

Los operadores de atención telefónica indicaron por su lado que, debido al suceso, el servicio en el tramo sufría retrasos.