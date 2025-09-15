Dermatólogos advierten contra rutinas de skin care demasiado complicadas y dañinas

Siempre pareció haber alguien en TikTok, YouTube o Instagram mostrando "la mejor" rutina de cuidado de la piel de varios pasos. Usaron productos caros como mucina de caracol o máscaras de luz roja que supuestamente hidratan la piel o ayudan a reducir las arrugas finas.

¿Fue necesario todo esto? ¿Funciona realmente?

“Las redes sociales tuvieron una gran influencia en lo que usamos en nuestra piel y cada individuo actuó como su propio dermatólogo, tratando de diagnosticar su tipo de piel y experimentar con diferentes regímenes”, señaló la doctora Kathleen Suozzi, profesora de dermatología en la Facultad de Medicina de Yale. “Y realmente, lo principal es que los regímenes de cuidado de la piel se volvieron demasiado complicados”.

Algunos dermatólogos dijeron que muchos productos virales para el cuidado de la piel fueron innecesarios, incluso si se sintieron bien, y aunque algunos causaron poco o ningún daño, otros tratamientos pudieron causar más problemas de los que solucionaron.

La piel de nuestro rostro es más delgada que la de nuestro cuerpo y requirió un toque más suave que otras partes del cuerpo. Además, la piel de cada persona fue diferente: los jabones o limpiadores que funcionaron para alguien con piel grasa pudieron no satisfacer a alguien con piel seca.

Los dermatólogos afirmaron que una rutina de skin care debió comenzar con tres cosas: un limpiador suave, un humectante para hidratar el rostro y un protector solar de al menos SPF 30. Demasiados productos pudieron irritar la piel sensible y ser redundantes, ya que muchos productos compartieron los mismos ingredientes.

En todos los casos, proteger tu rostro del sol fue clave, dijeron los dermatólogos.

“La verdad es que nueve de cada diez preocupaciones sobre el cuidado de la piel en el rostro que la gente vino a consultar se agravaron por la radiación UV del sol”, explicó la doctora Oyetewa Asempa, directora de la clínica Skin of Color en el Baylor College of Medicine. Muchos problemas de la piel, como las arrugas, la pigmentación oscura después de una erupción y las cicatrices oscuras del acné, empeoraron con el sol, afirmó.

Las arrugas fueron inevitables. Y con el tiempo, tu piel pudo lucir menos tersa y radiante. Las cremas de retinol y los exfoliantes químicos se vendieron con la promesa de mantener a raya el envejecimiento. Algunos fueron recomendados por dermatólogos, pero también hubo algunas excepciones.

A medida que envejecimos, nuestra piel redujo la producción de colágeno, lo que mantuvo nuestra piel elástica y firme. Eso llevó a las arrugas. Los retinoides y las cremas de retinol pudieron ayudar, dijeron los dermatólogos. Pero recomendaron no usarlos hasta que tuvieras alrededor de 30 años o más, ya que usarlos antes pudo causar más problemas, como irritación de la piel.

Las manchas oscuras y la piel muerta también fueron frustraciones comunes en el cuidado de la piel. La exfoliación, que consiste en eliminar la piel muerta, pudo ayudar. Pero los dermatólogos recomendaban evitar productos que usaron perlas, sales y azúcares que exfoliaron la piel frágil del rostro al eliminarla físicamente. En su lugar, se debió probar la exfoliación química con ácidos alfa-hidroxi o beta-hidroxi, pero asegurándose de usar protector solar si se agregó alguno de estos ingredientes a tu régimen de cuidado de la piel.

Las pautas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dijeron que la exfoliación química fue segura si se declararon ciertos niveles de ingredientes en los productos minoristas, pero los requisitos no se aplicaron a los peelings químicos más intensos aplicados por profesionales, por ejemplo, en salones.

¿Qué productos evitar?

Los influencers intentaron entusiasmar a sus seguidores con ideas de skin care de moda, y los dermatólogos querían que desaparecieran.

La doctora Asempa señaló un ejemplo actualmente popular: fue el sebo de res.

“Quise que dejen el sebo de res con las vacas”, dijo.

Las máscaras de luz también fueron extremadamente populares, y también extremadamente sobrevaloradas. Los dermatólogos dijeron que pudieron ser útiles en algunas situaciones, dependiendo del color que uses y la intensidad de las máscaras.

La doctora Suozzi dijo que, aunque la investigación muestra que pudo haber algún beneficio en las máscaras de luz roja, que pudieron ayudar con la producción de colágeno, “no son algo que vaya a ser transformador” para la piel.

Y para tener alguna esperanza, necesitarías usarlas mucho: “Necesitaste usar estos dispositivos varias veces a la semana para que tuvieran algún beneficio, si es que lo tuvieron”.

Los productos más caros no necesariamente funcionaron mejor. Las máscaras de terapia de luz roja, la mucina de caracol, un líquido viscoso que se promocionó como hidratante, y otros productos pudieron ser muy caros. Pero no dejes que el precio te engañe, advirtió el doctor Jordan Lim, profesor de dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory.

“El precio no equivalió a eficacia, y no equivalió a mejores resultados”, agregó Lim. “Muchos de los ingredientes que observaste en una crema de 6 dólares también estuvieron en la de 20 y también en la de 300 que usó alguna celebridad”.

