Demócratas de Texas buscan bloquear redistribución electoral al salir del estado

Legisladores demócratas de Texas salieron del estado el domingo como parte de un esfuerzo por impedir que los republicanos aprueben un nuevo mapa de la Cámara de Representantes federal que podría ayudar a aumentar su estrecha mayoría en el Congreso en 2026.

El retiro permitió que el partido minoritario impida que los republicanos cuenten con los votos suficientes para la redistribución de los mapas, los cuales añadirían cinco nuevos distritos legislativos de tendencia republicana. Las propuestas de demarcación dividieron los centros urbanos, que suelen ser de tendencia demócrata, donde viven la mayoría de las 30 millones de personas de la entidad.

Aunque estas tácticas no fueron del todo inusuales, ambos partidos utilizaron las retiradas para que no hubiera quórum en distintas legislaturas estatales, desde Oregon hasta Nueva Hampshire. En algunos lugares, dejar sus puestos de trabajo, ya sea por un día o por meses, resultó en sanciones que iban desde multas y amenazas de arresto hasta expulsiones de la boleta electoral.

“Estamos saliendo de Texas para luchar por los tejanos”, declaró Gene Wu, presidente de la bancada demócrata en la cámara estatal. “No estamos dejando de lado nuestras responsabilidades; estamos alejándonos de un sistema amañado que se niega a escuchar a las personas que representamos”.

A continuación, se ofrece un vistazo más de cerca a cómo los legisladores de todo el país han utilizado la táctica de los retiros.

Hace cuatro años, los legisladores demócratas de Texas dejaron sus puestos de trabajo y se dirigieron a Washington D.C. debido a una propuesta de restricciones de votación. Aunque, en un principio, tuvieron éxito en frenar la medida, no pudieron bloquear nuevamente el plan durante una sesión especial, en la que los republicanos hicieron que las fuerzas del orden emitieran órdenes de arresto civil para traer de vuelta a los demócratas. El estancamiento duró más de un mes. El proyecto de ley prohibió la operación de los sitios de votación de 24 horas y que se pudiera votar desde el automóvil, y otorgó mayor acceso a los observadores electorales partidistas.

Los demócratas del estado utilizaron la misma táctica en 2003, cuando los miembros de la Cámara de Representantes viajaron a Oklahoma y los senadores a Nuevo México. No lograron frustrar un plan republicano de redistribución de distritos legislativos.

Los legisladores de ambos partidos boicotearon las sesiones diarias en Oregon para frenar el trabajo en una o ambas cámaras desde la década de 1970. Después de varios retiros del Partido Republicano, los votantes aprobaron en 2022 una enmienda a la Constitución estatal que prohíbe a los legisladores buscar la reelección si tienen más de 10 ausencias injustificadas en una sola sesión legislativa anual.

En 2023, los republicanos organizaron un boicot de seis semanas, el más largo en la historia de la Legislatura de Oregon, sobre medidas que protegen los derechos al aborto y la atención de afirmación de género para personas transgénero. A 10 legisladores se les prohibió buscar la reelección el año siguiente.

En 2021, los demócratas de New Hampshire se retiraron cuando se sometió a votación un proyecto de ley antiaborto, protestando contra lo que consideraban una manipulación partidista del calendario. Eso llevó al presidente de la Cámara de Representantes, un republicano, a ordenar que se cerraran las puertas para mantener el quórum.

En 2011, los senadores demócratas de Wisconsin viajaron a Illinois para bloquear una votación sobre el plan del gobernador, el republicano Scott Walker, para despojar a la mayoría de los trabajadores públicos de sus derechos sindicales. Al mismo tiempo, manifestantes prosindicalistas descendieron sobre el Capitolio estatal.

El estancamiento terminó varias semanas después, cuando los republicanos debilitaron su propuesta. Los demócratas de Indiana abandonaron el estado y partieron rumbo a Illinois en 2011 para evitar la votación de un proyecto de ley republicano que prohibía las cuotas sindicales obligatorias. La ausencia de los demócratas dejó a la cámara baja sin el quórum necesario de dos terceras partes.

Los demócratas amenazaron con quedarse en Illinois hasta que recibieran garantías de que los proyectos de ley no irían a votación, mientras que los líderes republicanos dijeron que no negociarían con legisladores que no se presentaran a trabajar. Los republicanos aprobaron el proyecto de ley al año siguiente.