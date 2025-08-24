Decenas de miles marchan en Australia en apoyo a palestinos

SYDNEY (AP) — Decenas de miles de personas marcharon por las ciudades y pueblos de Australia el domingo exigiendo medidas para salvar a los palestinos que están muriendo de hambre en Gaza.

Se llevaron a cabo manifestaciones pacíficas en Sydney, Melbourne, Brisbane y docenas de otras ciudades en todo el país, en las que los manifestantes instaron a imponer sanciones a Israel y poner fin al comercio de armas de Australia con Israel.

La policía estimó que unas 10.000 personas participaron en las protestas, si bien los organizadores indicaron que 100.000 marcharon tan solo en Sydney. Estimaron la cifra total en 300.000 en todo el país.

En Melbourne, los manifestantes se congregaron frente a la Biblioteca Estatal de Victoria, coreando “sanciones a Israel ahora”.

La organizadora Nour Salman dijo que los planes de Australia para reconocer el Estado palestino, en línea con aliados de ideas afines en la próxima reunión de Naciones Unidas en septiembre, deben ir acompañados de sanciones más severas a Israel.

“Basta ya. No hay peros ni tal vez”, expresó la activista.

En Adelaida, unas 5.000 personas coreando “del río al mar, Palestina será libre” se reunieron en Victoria Square, antes de marchar hacia la Casa del Parlamento, donde fueron dirigidas por la senadora independiente Fatima Payman.

Josh Lees, portavoz de la rama de Sydney del Grupo de Acción Palestina, dijo al medio de noticias AAP que una marcha en el Puente del Puerto de Sydney organizada a principios de este mes “generó mucho impulso en todo el país”.

Los organizadores estimaron que 20.000 personas participaron en las protestas en Perth, con marchas más pequeñas también en Canberra, Hobart y otras ciudades.

Las protestas se produjeron después que la principal autoridad mundial en crisis alimentarias revelara el viernes que la ciudad más grande de la Franja de Gaza está sumida en la hambruna, y que es probable que se extienda por todo el territorio sin un alto el fuego y el fin de las restricciones a la ayuda humanitaria.

El informe de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (CIF) subrayó que más de medio millón de personas en Gaza —aproximadamente una cuarta parte de su población— enfrentan niveles catastróficos de hambre, con muchos en riesgo de morir por causas relacionadas con la desnutrición. Israel ha rechazado las conclusiones del informe.

Al menos 62.263 palestinos han sido asesinados en la guerra desde que estalló el 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El Ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. No especifica si los muertos por el fuego israelí son civiles o combatientes, pero destaca que alrededor de la mitad eran mujeres y niños. La ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra. Israel rechaza su cifra pero no ha proporcionado las suyas.

Milicianos liderados por Hamás iniciaron la guerra cuando atacaron a Israel, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomando rehenes.