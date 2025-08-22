Daniel Dae Kim aún espera su momento en una comedia romántica. Mientras tanto, está “Butterfly”

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Después de tres décadas en Hollywood, Daniel Dae Kim participó en thrillers de espionaje, épicas de ciencia ficción y dramas médicos. Sin embargo, hay un papel que se le ha escapado al actor coreano-estadounidense: el de protagonista romántico. Kim dijo riendo: “Todavía estoy esperando interpretar a un protagonista romántico después de todos estos años”.

Su último proyecto, “Butterfly”, que cuenta con un elenco estelar que incluye a los destacados actores coreanos Kim Tae-hee y Park Hae-soo (“Squid Game”), sigue a un ex agente de inteligencia de Estados Unidos en Corea del Sur cuyo pasado lo alcanza. La serie se estrenó en Amazon Prime en Estados Unidos y en otros mercados a principios de este mes, pero tiene su debut en Corea el viernes.

En una entrevista reciente con The Associated Press en Seúl, Corea del Sur, Kim reveló uno de sus mayores arrepentimientos, reflexionó sobre las lecciones culturales de la coproducción entre Corea y Estados Unidos, y habló sobre lo que realmente significa ser el puente entre dos culturas mientras persigue su misión de contar historias “que aún no se han contado”. La entrevista fue editada para mayor claridad y brevedad.

AP: Fuiste tanto protagonista como productor ejecutivo en “Butterfly”. ¿Cómo difieren esos roles para ti?

KIM: Como productor ejecutivo, fui un generador de empleo. Fui responsable de muchas personas, y luché mucho más por los demás de lo que a menudo luché por mí mismo. Cuando sentí que uno de los actores, o uno de los miembros del equipo, o uno de los escritores no estaba siendo atendido, no tuve miedo de hablar con cualquiera y tener una conversación difícil.

AP: ¿Cómo se sortearon diferencias culturales entre los equipos coreanos y estadounidenses en la producción?

KIM: Cada día, había algo que necesitaba ser traducido literalmente a través del idioma, pero también en los estilos de trabajo. En Corea, debido a que es una sociedad más confuciana, la jerarquía de los departamentos es muy clara. Tuvimos que aprender a hablar con el jefe del departamento, quien luego hablaría con el personal, a diferencia de si tenías un problema con uno de los miembros del personal, ibas directamente al personal. Este tipo de cosas era nuevo para los estadounidenses.

AP: Has hablado sobre elecciones y arrepentimientos en tu trabajo. ¿Es algo que has experimentado personalmente?

KIM: Creo que fue en 2007 cuando tuve una infracción por conducir intoxicado cuando estaba trabajando en “Lost”, y lamento esa noche todos los días de mi vida. En ese momento, sentí tanta vergüenza, tanta culpa, tanto arrepentimiento. Me sentí terrible con mis padres, porque no creo que esa sea la forma en que querían que me criaran. Creo que con la perspectiva correcta, estos errores que cometiste pueden ser realmente útiles para tu vida porque pueden guiarte de ciertas maneras.

AP: ¿Te preocupa que haya reacciones en contra de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión que potencialmente están teniendo lugar en Hollywood?

KIM: Ya lo estamos viendo. Si miras lo que sucedió con Paramount y CBS News, estamos viendo un efecto escalofriante en la libertad de expresión y el periodismo y DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión). “DEI” es una mala palabra en estos días, pero para mí, DEI no es una moda. La idea de inclusión no es algo que sea una tendencia política. Es mi vida. Es lo que he vivido cada década que he estado en este negocio.

AP: ¿Alguna vez te cansas de ser ese puente entre culturas?

KIM: Soy humano, así que todos sienten en ciertos días como, “Oh, esto es demasiado difícil”, o en otro día, “No puedo esperar para hacer esto”. Pero una de las razones por las que creo que actúo y produzco es porque siento que hay muchas historias por contar que aún no se han contado, y una de esas historias es la historia coreano-estadounidense.

AP: La crítica que enfrentaste en “Lost” por tu pronunciación del coreano parece particularmente dura, en perspectiva. ¿Cómo ha evolucionado la aceptación de los coreanos-estadounidenses en Corea?

KIM: Recibí tantas críticas cuando hice “Lost” que tuve que aprender a no tomarlo tan personalmente porque dolió mucho en ese momento. Cuando vine a Corea cuando tenía 18 años, los taxistas me ponían en apuros porque no podía hablar coreano con fluidez. Y decían: “Eres coreano, tu cara es coreana, ¿por qué no hablas coreano?”. Nunca habían pensado en una experiencia de inmigrante de otro país. Pero ahora Corea está tan acostumbrada a ese tipo de cosas que la gente es mucho más comprensiva.

AP: ¿Qué tan intencional has sido al elegir roles para expandirte más allá de las expectativas del público?

KIM: Tengo mucha simpatía por los actores que toman roles estereotipados cuando están comenzando porque necesitas alguna forma de entrar en el negocio. Es mucho más fácil una vez que eres más exitoso y más establecido porque tienes más estabilidad financiera. Es algo que, si no eres una persona de color, o alguien que es una minoría en Estados Unidos, no tienes que pensar. No piensas en lo que este papel significa para el resto de una nación o una etnia. Simplemente, haces lo que te atrae, y eso es muy liberador. Tengo la suerte ahora de poder tomar esas mismas decisiones. Pero nunca escapo del hecho de que lo que haga será visto y juzgado por muchas personas a través de sus propios lentes y filtros.

AP: Después de todos estos años, ¿qué papel esperas interpretar todavía?

KIM: Todavía estoy esperando interpretar a un protagonista romántico después de todos estos años. Nunca he tenido la oportunidad y es una de esas cosas interesantes porque me veo como me veo como asiático-estadounidense y los hombres asiáticos nunca fueron considerados guapos o sexis. Sin embargo, eso está cambiando ahora. Soy amigo de Jimmy O. Yang y, hace unos años, él tuvo la oportunidad de interpretar a un protagonista romántico en una comedia romántica. Y le dije a Jimmy: "¿Quién hubiera pensado que tú, Jimmy, serías el que interpretaría al protagonista romántico?”. Pero estaba tan feliz por él porque significaba que la forma en que mirábamos a los hombres asiáticos era diferente.