Creó una empresa donde los empleados, rentados, fingen que trabajan
Esto ocurre en Dongguan, China, desde donde el fundador, Feiyu, explicó sus motivaciones.
12/08/2025 | 15:13Redacción Cadena 3
FOTO: La orden es fingir que se trabaja.
Un hombre que pasó por el desempleo lanzó en China un “servicio” laboral en abril que completó rápidamente todas las vacantes para la tarea propuesta: fingir que se trabaja y cobrar por ello, informó Newsweek.
“Lo que vendo es la dignidad de no sentirse inútil”, aseguró el ciudadano chino al medio norteamericano cuando se le consultó por su motivación.
Según sus datos, un 40 % de los clientes son recién graduados, un 60 % son freelancers y la mayoría tiene alrededor de 30 años.
Feiyu considera que este es un experimento social más que un negocio, con potencial para ayudar a que estos “empleados ficticios” transformen su puesto inventado en un punto de partida real.
En ciudades como Chengdu, Shanghái o Shenzhen, estos espacios ganaron popularidad gracias al alto desempleo juvenil, que supera el 14 %, y a la cifra récord de más de 12 millones de graduados que ingresan este año al mercado laboral.
Para algunos, estas oficinas sirven también como un recurso para cumplir requisitos formales.
Xiaowen Tang, graduada en 2024, necesitaba presentar prueba de una pasantía para obtener su diploma y pagó un mes de alquiler en una oficina ficticia, en un caso extraño distinto del que se relata. Desde allí, escribía novelas en línea y enviaba fotos a su universidad como evidencia.
Lectura rápida
¿Qué lanzó Feiyu en China? Un servicio laboral donde se finge trabajar y se cobra por ello.
¿Quién es Feiyu? Es el fundador del servicio que permite a las personas fingir que trabajan.
¿Cuándo se lanzó el servicio? El servicio fue lanzado en abril de 2025.
¿Dónde se popularizó este servicio? En ciudades como Chengdu, Shanghái y Shenzhen.
¿Por qué se creó este servicio? Para proporcionar dignidad y ayudar a quienes se sienten inútiles en el mercado laboral.
[Fuente: Noticias Argentinas]