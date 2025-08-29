FOTO: Crece la tensión en Indonesia por protestas contra la policía en varias ciudades

YAKARTA, Indonesia (AP) — Varias ciudades de Indonesia registraron protestas y la tensión se disparó en todo el país el viernes, un día después de que un repartidor fuera supuestamente atropellado por un vehículo policial blindado durante choques entre las fuerzas antimotines y los estudiantes que protestaban contra las asignaciones de los legisladores.

Los manifestantes marcharon el viernes hacia la sede de la brigada móvil de la policía en la capital, Yakarta, y algunos intentaron asaltar el recinto. La policía utilizó cañones de agua y disparó rondas de gas lacrimógeno para repeler a los inconformes, que les arrojaron botellas, piedras y bengalas.

Un grupo de alborotadores incendió un edificio de cinco pisos cerca del complejo policial en el barrio de Kwitang, en el centro de la ciudad, y varias personas quedaron atrapadas en el interior del inmueble. Algunos estudiantes abandonaron la protesta para ayudar a soldados y residentes a rescatarlas.

Otros manifestantes destruyeron señales de tráfico y otra infraestructura, lo que provocó cortes de tráfico en la zona.

También se registraron enfrentamientos entre manifestantes que lanzaban piedras y agentes antimotines en otras ciudades del país, incluidas Surabaya, Solo, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, Bandung y Manokwari en la región más oriental de Papúa.

Los disturbios se produjeron después de que un video publicado en las redes sociales mostrara aparentemente la muerte de un conductor de moto-taxi durante los choques del jueves, que conmocionó a la nación y provocó movilizaciones contra las fuerzas de seguridad.

La víctima, identificada como Affan Kurniawan, de 21 años, estaba terminando supuestamente un reparto de comida cuando quedó atrapado en los disturbios tras días de manifestaciones violentas.

Testigos contaron a la televisora local que el auto blindado de la Brigada Móvil de la Policía Nacional aceleró de repente hacia la multitud y golpeó a Kurniawan, provocando su caída. En lugar de frenar, el vehículo lo atropelló.

Miles de motociclistas, además de activistas de derechos humanos y políticos, rindieron homenaje a Kurniawan el viernes durante su entierro. Llenaron una importante rotonda en el corazón de la ciudad y se extendieron por sus principales avenidas.

El presidente del país, Prabowo Subianto, hizo un llamado a la calma y expresó sus condolencias en un discurso televisado.

“Estoy profundamente preocupado y profundamente entristecido por este incidente”, afirmó. “Me sorprendieron y decepcionaron las acciones excesivas de los agentes”.

El exgeneral dijo que ha estado siguiendo de cerca el desarrollo de las protestas y afirmó que ordenó una investigación exhaustiva. Además, pidió a la población “que permanezca vigilante contra los elementos que constantemente provocan disturbios y buscan el caos”.

“En una situación como esta, insto a todos los ciudadanos a mantener la calma y confiar en el gobierno que lidero, que hará lo mejor para el pueblo”, declaró.

Las autoridades confirmaron que siete miembros de la brigada motorizada de la policía vinculados al incidente han sido detenidos e interrogados, aunque el conductor del vehículo blindado aún no ha sido identificado.

Las protestas a nivel nacional comenzaron el lunes después de que se revelara que los 580 legisladores recibieron una asignación mensual para vivienda de 50 millones de rupias (3.075 dólares), además de sus salarios. Esa cantidad, que comenzó a repartirse el año pasado, es casi diez veces el salario mínimo de Yakarta.

Los críticos sostienen que la nueva asignación no solo es excesiva, sino también insensible en un momento en que la mayoría de la población enfrenta un alza del costo de la vida y los impuestos y un creciente desempleo.

