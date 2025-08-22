En vivo

Mundo

Corte Suprema de India ordena liberar a perros callejeros en Nueva Delhi tras fallo judicial

La Corte Suprema de India ordenó la liberación de perros callejeros tras una revisión del fallo que los obligaba a ser trasladados a refugios. Se deberán habilitar espacios para alimentarlos.

22/08/2025 | 04:14Redacción Cadena 3

FOTO: Corte Suprema de India ordena liberar a perros callejeros en Nueva Delhi tras revisar un fallo

NUEVA DELHI (AP) — La Corte Suprema de India ordenó la liberación de todos los perros callejeros que fueron sacados de las calles de Nueva Delhi después de ser esterilizados y vacunados.

El fallo del viernes modificó una sentencia previa del tribunal al ordenar que los perros sean liberados en las mismas localidades de las que fueron retirados. Además, exige que se habiliten espacios designados para alimentarlos en toda la capital.

Amantes de los animales y activistas presentaron un recurso a la decisión del 11 de agosto que ordenaba su traslado permanente a refugios.

Aunque muchos de los perros que deambulan por las calles de Nueva Delhi son inofensivos, el fallo judicial tenía como objetivo controlar el aumento de casos de mordeduras, incluyendo los incidentes con niños. Algunas estimaciones basadas en registros hospitalarios sugieren que en la ciudad se registran casi 2.000 mordeduras de perro al día.

La rabia transmitida por la mordedura de un perro está causada por un virus que invade el sistema nervioso central y es casi siempre letal si no se trata.

El fallo del viernes no se aplica a los canes infectados con rabia o que muestren un comportamiento agresivo.

Las estimaciones sitúan el número de perros callejeros en Nueva Delhi entre 500.000 y un millón.

Lectura rápida

¿Qué ordenó la Corte Suprema de India? La Corte Suprema de India ordenó la liberación de perros callejeros de Nueva Delhi que fueron vacunados y esterilizados.

¿Qué hizo el tribunal el 11 de agosto? El tribunal había ordenado el traslado permanente de los perros a refugios, decisión que fue apelada.

¿Cuántas mordeduras de perro ocurren diariamente en Nueva Delhi? Se registran casi 2.000 mordeduras de perro al día en la ciudad, según estimaciones basadas en registros hospitalarios.

¿Qué sucederá con los perros agresivos? El fallo no se aplica a perros infectados con rabia o que muestren comportamiento agresivo.

¿Cuál es el rango estimado de perros callejeros en Nueva Delhi? Se estima que hay entre 500.000 y un millón de perros callejeros en Nueva Delhi.

[Fuente: AP]

