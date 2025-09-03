En vivo

Corte niega a Trump el uso de ley de guerra para deportar pandilleros venezolanos

Un tribunal federal decidió que Trump no puede utilizar una ley de guerra del siglo XVIII para acelerar deportaciones de venezolanos acusados de pertenecer a pandillas.

03/09/2025 | 00:34Redacción Cadena 3

FOTO: Trump no puede usar Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a pandilleros venezolanos, dice corte

WASHINGTON (AP) — Un panel de un tribunal federal de apelaciones falló que el presidente Donald Trump no puede utilizar una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para acelerar las deportaciones de personas a las que su gobierno acusa de pertenecer a una pandilla venezolana, bloqueando así una medida emblemática del mandatario que está destinada a dirimirse en la Corte Suprema de Estados Unidos.

En una decisión de 2-1, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito federal, uno de los tribunales de apelaciones federales más conservadores del país, falló a favor de los abogados de derechos de los inmigrantes y de los jueces de tribunales inferiores que argumentaron que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no fue diseñada para utilizarse contra bandas como Tren de Aragua, el grupo venezolano al que Trump apuntó al invocar la ley en marzo.

Estados Unidos deportó a personas designadas como miembros de Tren de Aragua a una prisión notoria en El Salvador donde, argumentó, los tribunales estadounidenses no podían ordenar su liberación.

Lectura rápida

¿Qué falló el tribunal? El tribunal determinó que Trump no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a venezolanos.

¿Quiénes son los afectados? Las personas deportadas son acusadas de ser parte de la pandilla Tren de Aragua.

¿Cuál es el contexto de la ley? La Ley de Enemigos Extranjeros fue creada en 1798 y no se pensó para tratar con grupos de pandillas.

¿Qué acciones tomó Estados Unidos? Se realizaron deportaciones de individuos a El Salvador, donde se alojan en una prisión.

¿Cuál es el siguiente paso? La medida se encuentra en litigio en la Corte Suprema de Estados Unidos.

[Fuente: AP]

