Corte de apelaciones niega a la AP acceso a eventos presidenciales de Trump

Un panel federal de apelaciones ratificó el viernes una decisión desfavorable para The Associated Press (AP) en su disputa por acceder a eventos presidenciales durante el gobierno de Donald Trump. La Corte Federal de Apelaciones de Washington dictó una sentencia de 2 a 1, permitiendo que el exmandatario mantenga restricciones sobre el acceso de periodistas de la AP a espacios como el Despacho Oval y el Air Force One.

Este desenlace surgió tras la decisión de un tribunal inferior que había determinado que el gobierno actuó indebidamente al castigar a la AP. Este castigo se originó cuando la agencia se rehusó a renombrar el Golfo de México según las preferencias de Trump, argumentando que esta decisión afectaba su contenido informativo.

Desde febrero, la cobertura de la AP se vio severamente limitada, lo que afecta a su personal destacado en pequeños eventos donde el acceso es restringido. Durante décadas, un periodista y un fotógrafo de la AP han participado en la cobertura de actividades presidenciales, brindando información vital a una amplia audiencia.

La decisión judicial se centró en la constitucionalidad de la Primera Enmienda en relación con el acceso de los medios a espacios que se consideran públicos o privados. A través de una extensa disertación de 55 páginas, los jueces examinaron los precedentes legales sobre la libertad de expresión y la exclusividad presidencial en la elección de los medios que pueden acceder a estos espacios.

Trump, en un mensaje en su red social Truth Social, proclamó una victoria firme, alegando que la AP no había cumplido con la verdad sobre el Golfo de México. En una clara alusión a la AP, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también celebró el fallo, sugiriendo que permitiría una mayor diversidad mediática en el acceso a la presidencia.

Desde el punto de vista de la AP, la decisión fue decepcionante. Un portavoz manifestó que la agencia está considerando sus opciones legales, incluyendo la posibilidad de solicitar una revisión expedita del caso en base a sus méritos.

Los jueces que apoyaron el fallo hicieron hincapié en que el presidente tiene el derecho de decidir quién entra a sus espacios, en una interpretación que podría ampliar el margen de maniobra de futuras administraciones a la hora de gestionar el acceso de los medios de comunicación. La jueza disidente, Cornelia T.L. Pillard, escribió que esta interpretación plantea un precedente peligroso, pudiendo dar pie a una discriminación mediática basada en puntos de vista.

La fricción histórica entre el presidente Trump y la prensa ha resultado en restricciones más amplias sobre el acceso a eventos de la Casa Blanca, lo que limita la capacidad de los medios de informar de manera directa y efectiva sobre la actividad gubernamental. La AP, por su parte, busca continuar proporcionando una visión equilibrada y veraz de los acontecimientos, independientemente de los desafíos judiciales que enfrenta.