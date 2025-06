Corea del Norte asegura que logró enderezar destructor volcado en el mar

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte anunció el viernes que logró enderezar un destructor que se había volcado y lo amarró en un muelle del puerto nororiental de Chongjin. Estas acciones se enmarcan dentro de las labores de reparación del nuevo buque, considerado por el líder Kim Jong Un como un activo significativo para su Ejército.

La información proporcionada por los medios estatales en Corea del Norte coincidió con las evaluaciones militares realizadas por Corea del Sur, así como con imágenes satelitales comerciales recientes.

La Agencia Central de Noticias de Corea mencionó que expertos examinarían minuciosamente el casco del buque antes de iniciar la siguiente fase de restauración. Esta etapa se llevará a cabo en un dique seco del puerto vecino de Rajin, donde se estima que se tardará entre siete y diez días.

Imágenes satelitales captadas el jueves por Planet Labs PBC y analizadas por The Associated Press revelaron que el destructor afectado estaba en posición vertical y flotando. No obstante, no se pudo determinar de inmediato la magnitud del daño sufrido por el buque, que había permanecido en el agua durante varios días tras su fallida botadura. Aparentemente, no mostraba inclinación visible, lo que sugiere que Pyongyang podría proceder a remolcarlo a otro puerto para una inspección exhaustiva de sus sistemas electrónicos.

Esta información fue traducida del inglés por un editor de AP con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.