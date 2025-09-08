FOTO: Continúan las huelgas en el metro de Londres y afectan gravemente el tráfico

Londres enfrentó caos en el transporte debido a una serie de huelgas convocadas por los miembros del sindicato Ferroviario, Marítimo y de Transporte (RMT, siglas en inglés).

Las huelgas estuvieron programadas del 7 al 12 de septiembre, lo que provocó la suspensión anticipada de los servicios el domingo por la noche y el cierre de toda la red del metro de Londres durante cuatro días a partir de hoy.

Esto significó que se suspendió en parte o totalmente el servicio del metro hasta el viernes, lo que causó importantes trastornos a los pasajeros.

La huelga fue declarada tras el fracaso de las negociaciones entre el RMT y la Autoridad de Transporte de Londres (TfL, siglas en inglés), la autoridad de transporte de la ciudad, sobre los salarios y la reducción de la semana laboral.

El RMT afirmó en un comunicado que "la actitud despectiva de la dirección" alimentó la ira y la desconfianza entre el personal, que votó abrumadoramente a favor de la huelga.

"Pedimos al RMT que suspenda esta acción, presente nuestra oferta justa y asequible a sus miembros y continúe las conversaciones con nosotros", indicó Claire Mann, directora de operaciones de TfL, antes de las huelgas.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, escribió hoy en X que sigue "instando al RMT y a la TfL a sentarse a la mesa y resolver su conflicto".