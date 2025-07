Consejos para cuidar su bienestar y finanzas tras perder el empleo

NUEVA YORK (AP) — Tras los recientes despidos en empresas de tecnología, medios de comunicación y organismos gubernamentales en Estados Unidos, muchas personas se encuentran pensando en la estabilidad laboral.

La pérdida de un empleo resulta complicada de asimilar y sus efectos pueden impactar diversos aspectos de la vida. Sin embargo, existen acciones que pueden ayudar a mitigar parte del estrés y la ansiedad que esta situación genera.

Si le notificaron su despido, los especialistas aconsejan tomarse un momento para asumirlo y luego elaborar un plan de búsqueda laboral.

“Un despido puede parecer un ataque personal, pero no define su valor ni su contribución. En Estados Unidos, el empleo está estrechamente vinculado a la identidad de las personas”, comentó Lindsay Bryan-Podvin, terapeuta financiera.

A continuación, se exponen algunas recomendaciones de expertos para cuidar tanto sus finanzas como su salud mental tras quedar sin empleo:

Tómese un tiempo para procesarlo

La falta de trabajo puede generar gran estrés y ansiedad financiera; por esto es fundamental concederse un tiempo para procesar la situación emocionalmente.

“Es normal experimentar una gama de emociones, desde enojo hasta tristeza”, señala Bryan-Podvin, quien agrega que tomarse un espacio para reconocer estos sentimientos puede facilitar el avance.

Evalúe su situación financiera

Para planificar a futuro, resulta esencial analizar su estado financiero actual, sugiere Marlo Lyons, asesora de carreras.

Si usted cuenta con un presupuesto, es recomendable revisarlo a fondo y considerar posibles recortes temporales de gastos para ahorrar dinero. Es crucial estar al tanto de la duración de cualquier paquete de indemnización recibido.

Solicitar apoyo gubernamental por desempleo de inmediato puede ayudar a aliviar parte del estrés financiero que resulta de esta situación. Aunque la suma recibida quizás no equilibre el salario anterior, puede otorgar un respiro económico mientras se busca empleo, indica Lyons.

El Departamento de Trabajo ofrece orientaciones sobre cómo solicitar dicho apoyo.

Recuerde que su valor no está en su trabajo

Un despido puede afectar la autoestima. Por ello, Bryan-Podvin aconseja crear una lista de cualidades personales que reflejen el valor individual de una persona, a la que denomina “activos no financieros”.

“Si hiciera una lista de mis activos no financieros, mencionaría que soy una buena pareja y una divertida tía”, afirma.

Elaborar esta lista puede servir como recordatorio de que la autoestima forma parte del patrimonio personal.

Ajuste su presupuesto

Al quedar sin trabajo, es vital ser más estratégico respecto a los gastos, resalta Jesse Mecham, fundador de la aplicación YNAB para administración financiera.

“En caso de despido, es crucial prestar atención a cada dólar”, enfatiza Mecham.

El enfoque presupuestario de YNAB consiste en asignar un propósito a cada dólar, ya sea pagar alquiler, comprar alimentos o ahorrar.

Asimismo, Bryan-Podvin recalca la importancia de abordar este ajuste con compasión, ya que algunas de las actividades que traen alegría podrían verse limitadas. Recordarse que es una pausa temporal en lugar de un cambio permanente es esencial.

Minimize el uso de crédito

Aunque recurrir a la tarjeta de crédito para ciertos gastos pueda ser necesario, es preferible evitar su uso excesivo mientras se busca trabajo.

“Si la búsqueda de empleo demora más de lo esperado, esa tarjeta de crédito puede convertirse en una carga”, señala Mecham.

Recomienda disminuir gastos en lugar de mantenerlos altos mientras se depende del crédito.

Identifique recursos comunitarios

Es recomendable buscar recursos en su comunidad, como bancos de alimentos o programas que apoyen a personas con dificultades temporales.

“Existen muchas comunidades que ofrecen programas para ayudar a cubrir servicios básicos, como electricidad o agua”, explica Bryan-Podvin.

El sitio web USA.Gov dispone de un buscador de recursos que permite localizar los programas disponibles y cómo acceder a ellos.

Establezca un plan para buscar empleo

Al comenzar a postularse a nuevos trabajos, Lyons sugiere tomarse un tiempo para reflexionar sobre si los objetivos profesionales se mantienen.

Si se permanece en el mismo sector, aconseja que el currículum presente una “visión de futuro”, es decir, mostrar al potencial empleador qué se puede lograr y no solo qué se ha hecho.

“El objetivo es mostrar al empleador el valor único que puede aportar a la posición, basándose en la experiencia previa”, destaca Lyons.

Reactivar la red de contactos, incluyendo colegas anteriores en LinkedIn o asistir a eventos del sector, es otra estrategia recomendable. La obtención de certificaciones en línea también puede fortalecer la candidatura.

Establezca una rutina diaria

Contar con una rutina puede ser beneficioso para cuidar su salud mental y mantener un ritmo en la búsqueda laboral.

Organizar los días, incluyendo horarios de comidas, ejercicio y tiempo dedicado a aplicar a empleos puede ayudar a mantener la estructura.

“Un despido puede hacer que el desempleo se sienta como un periodo caótico, especialmente si ocurre de manera inesperada”, concluye Bryan-Podvin.

Evitar el aislamiento y buscar apoyo en su red emocional es igualmente importante.?

