CONMEBOL cambia sede de final Copa Sudamericana, de Bolivia a Paraguay

CONMEBOL cambió la sede de la final única de la Copa Sudamericana, programada inicialmente en Bolivia, hacia Paraguay debido a problemas en las obras para organizar el evento.
11/09/2025 | 15:21Redacción Cadena 3
BUENOS AIRES (AP) — La CONMEBOL le quitó a Bolivia la sede de la final única de la Copa Sudamericana de este año y mudó la contienda a Paraguay por segunda edición consecutiva.
La entidad había determinado en mayo que el partido decisivo del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica se dispute por primera vez en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de la ciudad boliviana Santa Cruz de la Sierra.
Pero la CONMEBOL constató en la última inspección técnica “datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras” requeridas para la organización del partido y resolvió mudar la sede de la final, anunció el jueves.
En un comunicado, confirmó que la final se jugará en Asunción, la capital de Paraguay, al igual que la pasada edición. Si bien no confirmó el estadio, todo indica que será en el estadio La Nueva Olla, sede del club Cerro Porteño, el 22 de noviembre.
“La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia”, explicó la entidad en un comunicado.
A partir de la próxima semana comenzarán a jugarse los cuartos de final de la competencia con los duelos entre Lanús (Argentina) - Fluminense (Brasil); Bolívar (Bolivia) - Atlético Mineiro (Brasil); Independiente del Valle (Ecuador) - Once Caldas (Colombia); Alianza Lima (Perú) - Universidad de Chile.
Lectura rápida
¿Qué se decidió? La sede de la final de la Copa Sudamericana cambió de Bolivia a Paraguay.
¿Quién lo anunció? La decisión fue tomada por la CONMEBOL.
¿Cuándo se jugará la final? La final está programada para el 22 de noviembre.
¿Dónde se jugará? Se disputará en Asunción, capital de Paraguay.
¿Por qué se realizó el cambio? Se constató que las obras requeridas en Bolivia no cumplían los plazos establecidos.
[Fuente: AP]