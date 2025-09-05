Compositores emergentes ganan reconocimiento y éxito como intérpretes en la música actual

NUEVA YORK (AP) — Cuando las canciones alcanzan la cima de las listas, se vuelven ineludibles: los éxitos se escucharon en la radio, en streaming, en vestíbulos y supermercados. Los artistas que las interpretaron se convirtieron en famosos. Pero ¿qué hay de las personas que escribieron esos pegajosos temas? Muchas veces quedaron en el olvido.

Al menos, solía ser así.

En los últimos años, una nueva generación de compositores comenzó a ocupar el centro de atención. Muni Long tuvo una exitosa carrera en el R&B; el compositor HARDY hizo lo mismo en el ámbito de la música country. Julia Michaels escribió grandes éxitos pop y también grabó los suyos. Victoria Monét pasó de ser nominada al Grammy como compositora y productora a llevarse trofeos como artista solista. Amy Allen se convirtió en un nombre familiar tras la ubicuidad de su trabajo con Sabrina Carpenter. Lo mismo podría decirse de Édgar Barrera, quien dominó la música latina tanto como compositor como productor.

En Netflix, un nuevo reality show, “Hitmakers”, siguió a un grupo de compositores mientras se embarcaron en campamentos de escritura para trabajar en canciones para John Legend, Shaboozey, Usher y Lisa de Blackpink.

La industria también notó este fenómeno. Para los Grammy de 2023, se creó un premio de “compositor del año” para destacar los talentos de aquellos que escriben para otros. Ese año, el premio fue para Tobias Jesso Jr., por sus canciones para Harry Styles, Adele, FKA Twigs y otros. Theron Thomas ganó en 2024 y Allen en 2025.

A continuación, un recuento de cómo sucedió.

Un cambio de marea

¿Por qué hay tanto revuelo alrededor de los compositores ahora? La respuesta fue difícil de precisar. Allen dijo que notó un cambio “en los últimos seis años”, y le expresó a la Associated Press.

“Estoy muy agradecida de que el público en general esté comenzando a interesarse por las personas detrás del telón de cómo se hace la música”, dijo Allen. “Pero creo que los compositores han pasado mucho tiempo sin ningún tipo de visibilidad o reconocimiento”.

Atribuyó a los fans, los oyentes modernos de música, el haber dirigido la atención hacia ella y sus colegas, y a plataformas de redes sociales como TikTok por parte de este nuevo interés. En línea, el público dedicado sentía curiosidad por los nombres detrás de sus canciones favoritas, lo que Allen describió como un deseo de “conectar los puntos... como si estuvieran tratando de resolver el misterio de un asesinato”.

PYNK BEARD, un artista emergente de música country y compositor galardonado con un Grammy en el ámbito del R&B bajo el seudónimo de Sebastian Kole, estuvo de acuerdo, pero señaló que ese comportamiento de búsqueda estaba reservado para los “superfans”. Los algoritmos también debieron ser reconocidos aquí: la exposición a otros artistas, incluidos los compositores, surgió al escuchar una lista de reproducción o radio en línea.

Michaels dijo que parte del crédito se debía a los artistas para los que escriben, quienes estaban haciendo que sus colaboradores fueran conocidos por su nombre.

“A veces pienso que los compositores son como el agua sucia de la industria musical. A menudo nos llevamos la peor parte. Y entonces, realmente se trata del reconocimiento de los artistas hacia los compositores”, dijo Michaels. “Que eso suceda es realmente especial. Y veo que sucede cada vez más hoy en día. Es realmente genial que los compositores estén recibiendo su reconocimiento”.

Los compositores son artistas por sí mismos

No solo se está reconociendo a los compositores por sus dones, sino que también están lanzando música bajo sus propios nombres, mientras escriben éxitos para los artistas más grandes del momento.

Toma a Michaels como ejemplo. Coescribió canciones como “Sorry” de Justin Bieber y “Lose You to Love Me” de Selena Gomez, y tuvo sus propios éxitos con “Issues” y “If The World Was Ending” con JP Saxe.

“Escribir canciones siempre ha sido mi primer amor. Siempre querré escribir canciones con y para otras personas”, dijo Michaels. “Pero también hay un deseo muy fuerte de poder tener mi propia voz”.

La mayoría de la carrera de composición de PYNK BEARD como Sebastian Kole estuvo en el ámbito del R&B, trabajando con Alessia Cara, Legend, Alicia Keys, Halle Bailey y más. Como artista solista, hace música country. Dijo que escribir para otros y escribir para sí mismo son dos conjuntos de habilidades distintas, cada uno una expresión única de creatividad y empatía. “Como compositor, mi trabajo es escuchar e imitar”, señaló. “Mi trabajo como compositor es acercarme lo más posible a su voz”.

Escribir para sí mismo “es completamente diferente... tienes que volver a conocerte a ti mismo”.

Una realidad económica

En el primer episodio de “Hitmakers” de Netflix, el escritor Trey Campbell se presentó diciendo que, aunque está nominado al Grammy, todavía conduce para Uber para mantenerse. Para muchos compositores, esa es la realidad del trabajo.

“La posición de compositor es probablemente el trabajo más glorificado y menos apreciado en la música, ¿verdad? Todo el mundo piensa: ‘Oh, el compositor, la persona que escribió la canción, gana todo este dinero’”, opinó PYNK BEARD. “Bueno, no lo hacemos”.

En la industria musical, los artistas, compositores y productores ganan ingresos de sus obras creativas a través de regalías musicales. Hay dos tipos: derechos de publicación (las notas, melodías, acordes, ritmos, letras, etc.) y derechos de máster (la grabación maestra, típicamente propiedad del sello discográfico). Los compositores no reciben derechos de máster, lo que limita cuánto se les compensa.

“No puedes ganar dinero. No puedes ganarte la vida. Pero si eres el artista, entonces de repente, puedes participar en el máster”, manifestó. Eso cambia las cosas.

Pero, en última instancia, no es solo una realidad financiera. Los compositores que eligen grabar su propia música son otra expresión de autonomía creativa.

“Como artista, puedes estar más al mando”, afirmó. “Creo que verás a muchos más compositores haciendo eso”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.