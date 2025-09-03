Colombia busca asegurar su paso al Mundial 2026 enfrentando a Bolivia
Este jueves, Colombia se enfrenta a Bolivia en un partido decisivo por la clasificación al Mundial 2026. Con el apoyo de Luis Díaz y James Rodríguez, los cafeteros buscan asegurar su pase al torneo en Estados Unidos, México y Canadá.
03/09/2025 | 13:05Redacción Cadena 3
FOTO: Colombia busca sellar su clasificación al Mundial 2026 frente a Bolivia
BOGOTÁ (AP) — Con la inspiración de Luis Díaz y la conducción de James Rodríguez, Colombia salió este jueves por un triunfo ante Bolivia que le permita conseguir su clasificación al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Luego de seis partidos sin ganar, la selección colombiana llegó a la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas con 22 puntos y ocupó la sexta posición, la última que otorga un cupo directo a la próxima Copa del Mundo.
Sólo Argentina, líder con 35 unidades, así como Ecuador y Brasil, que compartieron la segunda plaza con 25 puntos, tienen asegurado su boleto. Uruguay y Paraguay acumularon 24, mientras Bolivia estuvo fuera de los puestos de clasificación, con 17 puntos, uno menos que Venezuela, que ostentó momentáneamente el acceso al repechaje intercontinental.
Pese a que Colombia no obtuvo una victoria en las eliminatorias desde que vapuleó 4-0 a Chile el 15 de octubre de 2024, obtendría el pase si vencía a Bolivia, o incluso con un empate si Venezuela no derrotaba a Argentina en Buenos Aires. De lo contrario, los Cafeteros se jugarían su última carta en la jornada de cierre, a domicilio ante Venezuela.
Bolivia no dependió de sí misma y necesitó sumar frente a los colombianos y el martes contra Brasil como local, además de esperar por otros resultados.
En el estadio Metropolitano, de Barranquilla, Colombia se apoyó en el buen momento de Díaz, quien sumó tres goles y dos asistencias en cuatro partidos oficiales con el Bayern Múnich, que lo fichó en julio desde el Liverpool por 87 millones de dólares.
Díaz fue el máximo artillero de las eliminatorias con siete anotaciones, una más que el argentino Lionel Messi y el boliviano Miguel Terceros.
“El jueves todos unidos por un solo sueño”, escribió Rodríguez en su cuenta de Instagram. El capitán colombiano aspiró a jugar su tercer Mundial, luego de su participación en Brasil 2014 y Rusia 2018.
James, quien militó desde el año pasado en el León mexicano, lideró la fase de clasificación con cinco asistencias.
El seleccionador argentino de Colombia, Néstor Lorenzo, tuvo bajas por acumulación de amonestaciones del lateral Daniel Muñoz y el volante Kevin Castaño. Tampoco estarán por lesión el defensa Deiver Machado ni el atacante Jhon Durán.
“Todos tenemos energía positiva, estamos deseando que llegue el partido para tener más cerca ese sueño mundialista”, señaló Luis Suárez, ariete del Sporting de Portugal, quien peleó un puesto en la alineación con Jhon Córdoba, fichaje del Krasnodar ruso.
Una de las novedades de la convocatoria de la Tricolor fue la presencia de Dayro Moreno, de 39 años, quien fue citado por primera vez desde 2016 debido a sus actuaciones con Once Caldas en la Copa Sudamericana, en la que se destacó con ocho dianas.
Bolivia, sin margen de error
Aunque nunca ganó ni marcó goles en sus siete visitas a Colombia por eliminatorias, la Verde necesitó romper la hegemonía de su rival para mantener viva la oportunidad de clasificarse al Mundial.
“Llegar a esta última fecha con posibilidades nos llena de satisfacción”, comentó el seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas. “Ninguna selección, que esté clasificada o en carrera, está para regalar nada. Se juegan los puntos y el prestigio de un país”.
Una de las dudas del combinado boliviano estuvo en la portería, donde la titularidad se debió debatir entre los experimentados Carlos Lampe, de 38 años, y Guillermo Viscarra, de 32.
Lampe, recuperado de la rotura del talón de Aquiles que sufrió en la victoria de Bolivia por 2-1 como visitante ante Chile en septiembre del año pasado, condujo al Bolívar a cuartos de final de la Copa Sudamericana al mantener su arco invicto en los duelos ante Palestino y Cienciano.
Viscarra también ha sido figura en el torneo regional al defender la valla de Alianza Lima, que avanzó a la ronda de los ocho mejores luego de doblegar a Gremio y Universidad Católica.
Lectura rápida
¿Qué busca Colombia en el partido contra Bolivia? Asegurar su clasificación al Mundial 2026 con una victoria o un empate.
¿Quiénes son los jugadores destacados de Colombia? Luis Díaz y James Rodríguez, siendo Díaz el máximo goleador de las eliminatorias.
¿Cuántos puntos tiene Colombia en las eliminatorias? Colombia tiene 22 puntos y ocupa la sexta posición.
¿Qué necesita Bolivia para clasificar? Bolivia necesita ganar sus partidos y esperar otros resultados para clasificarse.
¿Qué novedades hay en la convocatoria colombiana? La inclusión de Dayro Moreno, de 39 años, tras destacadas actuaciones en la Copa Sudamericana.
[Fuente: AP]