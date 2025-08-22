En vivo

Mundo

Cohete impacta cerca de sede de la ONU en Libia durante reunión de Consejo de Seguridad

Un cohete hitó cerca de la sede de la ONU en Libia durante un informe del enviado al Consejo de Seguridad. No hubo víctimas y se investiga el ataque que frustró el Ministerio del Interior.

22/08/2025 | 07:09Redacción Cadena 3

FOTO: Cohete impacta cerca de sede de la ONU en Libia durante reunión de enviado ante Consejo de Seguridad

EL CAIRO, Egipto (AP) — La misión de Naciones Unidas en Libia dijo que un cohete impactó cerca de su sede en la región occidental del país, que en gran medida es una zona sin ley, mientras el enviado de Naciones Unidas informaba al Consejo de Seguridad.

No se reportaron víctimas tras el lanzamiento del proyectil el jueves por la noche en las inmediaciones del complejo de la misión en la ciudad mediterránea de Janzour, a 12 kilómetros (7,5 millas) al oeste de la capital, Trípoli, explicó la entidad en un comunicado.

El complejo no se vio afectado, indicó la ONU.

El Ministerio del Interior del gobierno con sede en Trípoli dijo que frustró un intento de atacar la sede de la misión de la ONU con un cohete SPG de fabricación rusa, que impactó en una vivienda civil sin causar víctimas. El ministerio abrió una investigación para determinar la identidad de los autores del ataque.

Las fuerzas de seguridad encontraron un vehículo que transportaba otros dos cohetes del mismo tipo, así como el dispositivo para lanzarlos, informó el ejecutivo.

El ataque se produjo mientras la enviada de la ONU, Hanna Tetteh, informaba al Consejo de Seguridad sobre la situación en la nación del norte de África. Tetteh ofreció una hoja de ruta para el país que incluye el establecimiento de un “nuevo gobierno unificado, capaz de crear un ambiente propicio para elecciones creíbles al tiempo que gestiona de forma eficaz las funciones clave de gobernanza.”

“Estamos convencidos de que el proceso político debe centrarse en garantizar elecciones generales y la unificación de instituciones a través de un enfoque secuencial”, apuntó.

Libia quedó sumida en el caos tras un levantamiento respaldado por la OTAN que derrocó y mató al autócrata Muammar Gaddafi en 2011. El país lleva años dividido entre administraciones rivales en el este y el oeste, cada una respaldada por grupos armados y gobiernos extranjeros. Actualmente, el país está regido por el gobierno del primer ministro Abdulhamid Dbehiba en Trípoli y el del primer ministro Ossama Hammad en el este.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un cohete impactó cerca de la sede de la ONU en Libia.

¿Quiénes están involucrados? La misión de la ONU y el gobierno de Trípoli, representado por el Ministerio del Interior.

¿Cuándo sucedió? El ataque se produjo el jueves por la noche.

¿Dónde se localizó el impacto? Cerca de la sede de la ONU en Janzour, a 12 km de Trípoli.

¿Por qué es relevante? Es parte de la inestabilidad política y la violencia en Libia posterior a Gaddafi.

[Fuente: AP]

