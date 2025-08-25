Citas en el Abierto de Estados Unidos, el nuevo atractivo para la Generación Z

FOTO: ¿Citas en el Abierto de Estados Unidos? Así busca el torneo atraer a la Generación Z

NUEVA YORK (AP) — Durante la última semana en los terrenos del Abierto de Estados Unidos, ocho parejas tuvieron sus primeras citas, frente a las cámaras.

Todos formaron parte de la nueva iniciativa de creación de contenido del torneo, “Game, Set, Matchmaker”, el más reciente intento de captar la atención de la Generación Z por parte del mundo del tenis de Grand Slam. Desde Wimbledon hasta Flushing Meadows, el deporte comenzó a tomar riesgos en busca de una nueva generación de aficionados.

“Siempre buscamos nuevas formas de atraer a nuevas audiencias”, comentó Jonathan Zipper, el director senior de redes sociales de la Asociación de Tenis de Estados Unidos. La USTA gobierna el tenis en Estados Unidos y organiza el Abierto de Estados Unidos. “En particular, la Generación Z y los Millennials son un enfoque para nosotros para atraerlos al deporte del tenis. Así que pensamos en los diferentes tipos de contenido con los que esos grupos demográficos suelen interactuar y disfrutar viendo”.

La serie de YouTube de ocho episodios que debutó el domingo llegó en un momento explosivo para los programas de citas. “Love Island”, “Love is Blind” y “The Bachelor” fueron solo algunos de los programas del género que dominaron a las audiencias jóvenes estadounidenses en el último año.

Más importante para la USTA, se creyó que este tipo de cosas podrían atraer atención.

Hace un año, el Abierto de Estados Unidos obtuvo 2.300 millones de interacciones en sus plataformas sociales oficiales durante las tres semanas de acción, un récord para el evento. Gracias al creciente capital cultural del tenis, hay muchos ojos puestos en las cuentas oficiales del torneo. Así que los Slams comenzaron a ser creativos, y emplear personalidades externas para aumentar la creación de contenido fue un paso claro.

En 2023, Wimbledon incorporó a Morgan Riddle, una influencer de tenis y la novia durante mucho tiempo de Taylor Fritz, jugador clasificado en cuarto lugar —subcampeón del Abierto de Estados Unidos hace 12 meses— para liderar una serie de videos digitales. Llamada “Threads”, la serie se centra en la moda y el estilo de vida del tenis a través de los ojos de Riddle, y se convirtió en una serie recurrente en el torneo.

Con episodios al estilo de “Cómo Wimbledon hizo chic al tenis” y “Ser el mejor significa ser elegante”, la serie “Threads” atrajo directamente a los aficionados del lado de la moda del deporte, un nicho que fue el punto de entrada al tenis para muchas de las audiencias jóvenes a las que estos torneos están dirigidos.

Desde el anuncio inicial de la iniciativa del Abierto de Estados Unidos con “Game, Set, Matchmaker” —que generó reacciones mixtas en las redes sociales— el concepto del programa cambió de un estilo más individual, con una mujer teniendo citas con múltiples pretendientes, a la forma más expandida que tiene ahora.

Ronnie Gunter, uno de sus participantes, se mudó recientemente a la ciudad de Nueva York cuando un amigo le preguntó si quería participar en un programa de citas.

“¿Sabes qué?”, recordó haber pensado. “Claro. Soy nuevo en la ciudad, ¿por qué no decir sí a algo que suena divertido?”

Incluso sin esfuerzos como estos de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, el tenis tenía una gran presencia en las redes sociales hoy en día —hasta el domingo, la etiqueta #USOpen tenía 1,6 millones de publicaciones. Pero mientras los torneos se beneficiaban de la visibilidad que provenía de los aficionados publicando en plataformas sociales, Zipper dijo que hay un valor añadido en que los Slams se involucren directamente en la acción y creen lo que esperaban que fuera contenido viral internamente.

“Estamos pensando en cómo hacemos crecer nuestros canales propios y operados”, expresó Zipper. “Siempre estamos tratando de encontrar formas de conectar con audiencias que tienen interés en el tenis, tienen interés en el deporte, pero pueden encontrar una conexión adicional con la marca del Abierto de Estados Unidos. Mientras hay tantos creadores de contenido que están ahí afuera creando contenido... hemos querido explorar cómo podemos seguir haciendo crecer la audiencia en nuestros canales directamente.”