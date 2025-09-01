Cinco muertos tras estrellarse un helicóptero militar en el norte de Pakistán

QUETTA, Pakistán (AP) — Un helicóptero del ejército en un vuelo de rutina se estrelló el lunes en el norte de Pakistán, afirmó un portavoz del gobierno. Dos pilotos y tres técnicos que iban a bordo murieron.

El helicóptero aparentemente se precipitó en la región de Gilgit-Baltistán debido a una falla técnica y luego se incendió, comentó Faizullah Faraq, el portavoz del gobierno regional. No proporcionó más detalles y dijo que las autoridades están investigando.

Esos accidentes no son infrecuentes en Pakistán. El mes pasado, un helicóptero que transportaba suministros de ayuda a la región noroeste de Bajaur, afectada por inundaciones, se estrelló en mal tiempo, matando a las cinco personas a bordo. Y en septiembre de 2024, seis personas murieron cuando otro helicóptero se precipitó en el noroeste debido a una falla en el motor.