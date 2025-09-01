En vivo

Cinco muertos tras estrellarse un helicóptero militar en el norte de Pakistán

Cinco muertos tras estrellarse un helicóptero militar en el norte de Pakistán, según un portavoz del gobierno. Las víctimas eran dos pilotos y tres técnicos que viajaban a bordo de la aeronave.

01/09/2025 | 04:53Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

QUETTA, Pakistán (AP) — Un helicóptero del ejército en un vuelo de rutina se estrelló el lunes en el norte de Pakistán, afirmó un portavoz del gobierno. Dos pilotos y tres técnicos que iban a bordo murieron.

El helicóptero aparentemente se precipitó en la región de Gilgit-Baltistán debido a una falla técnica y luego se incendió, comentó Faizullah Faraq, el portavoz del gobierno regional. No proporcionó más detalles y dijo que las autoridades están investigando.

Esos accidentes no son infrecuentes en Pakistán. El mes pasado, un helicóptero que transportaba suministros de ayuda a la región noroeste de Bajaur, afectada por inundaciones, se estrelló en mal tiempo, matando a las cinco personas a bordo. Y en septiembre de 2024, seis personas murieron cuando otro helicóptero se precipitó en el noroeste debido a una falla en el motor.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un helicóptero militar se estrelló en Pakistán. ¿Quiénes son las víctimas? Dos pilotos y tres técnicos. ¿Cuándo sucedió? El lunes, 1 de septiembre de 2025. ¿Dónde se estrelló? En la región de Gilgit-Baltistán. ¿Por qué ocurrió el accidente? Debido a una falla técnica.

[Fuente: AP]

