Cincinnati transfiere a DeAndre Yedlin, quien jugará en Real Salt Lake

Real Salt Lake adquirió al veterano lateral derecho de la selección nacional de Estados Unidos, DeAndre Yedlin, mediante un canje con Cincinnati. El acuerdo, anunciado el jueves, incluyó un monto de 304,700 dólares en dinero de asignación general.

El defensor de 32 años fue elegido tres veces al Juego de Estrellas de la MLS. Yedlin llegó a Cincinnati en marzo de 2024, tras un intercambio con Inter Miami, y jugó un total de 67 partidos en todas las competiciones, durante los cuales anotó un gol y brindó ocho asistencias.

La carrera de Yedlin comenzó con los Sounders de Seattle en 2013, antes de trasladarse a Europa. Pasó tiempo con Tottenham Hotspur, Sunderland y Newcastle en Inglaterra, además de formar parte del Galatasaray en Turquía. Regresó a Estados Unidos para jugar con Miami en 2022.

El director deportivo de RSL, Kurt Schmid, consideró que "más allá de su habilidad en el campo, su liderazgo y profesionalismo fortalecerán nuestro vestuario y ayudarán a marcar el tono". Agregó que confiaba en que el impacto de Yedlin se sentiría de inmediato y expresó su entusiasmo por el papel que desempeñará para impulsar el éxito del equipo, tanto en el presente como en el futuro.

Yedlin agradeció a los fanáticos de Cincinnati a través de una publicación en redes sociales, donde expresó: "En el campo me han empujado e inspirado de maneras que me hicieron mejor. Fuera del campo he construido amistades y conexiones que durarán mucho más allá del fútbol. Por eso estoy agradecido". Asimismo, reconoció: "Nunca es fácil decir adiós, pero así es este deporte. Lo que llevaré conmigo son los recuerdos, el apoyo y la sensación de ser parte de algo más grande".

Originario de Seattle, Yedlin ha disputado 81 partidos con la selección nacional de Estados Unidos y formó parte de las plantillas que asistieron a las Copas del Mundo de 2014 y 2022.

Real Salt Lake se encuentra actualmente en el décimo lugar de la Conferencia Oeste, justo por debajo de la zona de playoffs.

