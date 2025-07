Ciberdelincuentes acceden a datos de clientes de la aerolínea Qantas en Australia

La aerolínea australiana Qantas informó el miércoles que un hacker logró acceder a una cantidad significativa de datos personales de sus clientes, como nombres de pasajeros, correos electrónicos, números telefónicos, fechas de nacimiento y números de viajero frecuente.

La compañía comunicó que el ataque ocurrió en uno de sus centros de llamadas el lunes, donde el ciberdelincuente accedió a una plataforma de servicio al cliente de un tercero que contenía registros de seis millones de pasajeros.

Qantas pidió disculpas a sus clientes y admitió que, aunque se encuentra en proceso de investigar la magnitud de los datos sustraídos, "hemos calculado que la cantidad fue considerable".

No obstante, la empresa aclaró que el sistema vulnerado no contenía información relacionada con tarjetas de crédito, pasaportes ni otro tipo de datos financieros personales. Las cuentas de viajero frecuente no se vieron afectadas y no se accedió a las credenciales de seguridad, garantizó Qantas.

La mayor aerolínea de Australia destacó que sus operaciones y la seguridad continua permanecen intactas.

“Hemos solicitado disculpas sinceras a nuestros clientes y entendemos la preocupación que esto puede generar", expresó la CEO Vanessa Hudson a través de un comunicado.

Además, Qantas anunció que ha intensificado las medidas de seguridad y notificó a las autoridades australianas en ciberseguridad y privacidad de datos, así como a la policía federal.