China también tiene algo que decir respecto de la crisis en Ucrania

China estuvo lista para trabajar con la comunidad internacional con el fin de seguir desempeñando un papel constructivo en la solución política de la crisis de Ucrania, declaró este martes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.

Mao pronunció estas declaraciones en una rueda de prensa diaria al responder a una pregunta relevante.

“La postura de China sobre la crisis de Ucrania ha sido consistente y clara. Desde el primer día de la crisis, China ha mantenido consistentemente una posición objetiva e imparcial y se ha comprometido a promover las conversaciones de paz”, señaló Mao Ning.

También recordó que China no causó la crisis ni fue una parte en ella, de acuerdo con un informe de la agencia de noticias Xinhua.

El presidente de China, Xi Jinping, presentó una propuesta de cuatro puntos, enfatizando que la soberanía y la integridad territorial de todos los países deben ser respetadas; se deben observar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas; se debe prestar la debida atención a las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países; y se deben apoyar todos los esfuerzos conducentes a la solución pacífica de la crisis.

Esto tuvo un mayor significado práctico en la situación actual, afirmó Mao.

Igualmente, agregó que China también publicó un documento en el que expone su posición sobre la solución política de la crisis, despachó enviados especiales para realizar múltiples rondas de diplomacia itinerante, y puso en marcha el Grupo de Amigos para la Paz sobre la crisis de Ucrania en las Naciones Unidas, expresando opiniones objetivas y justas, y promoviendo las conversaciones.

“China está dispuesta, de conformidad con la voluntad de las partes interesadas, a trabajar con la comunidad internacional para continuar desempeñando un papel constructivo en la solución política de la crisis”, sostuvo Mao.