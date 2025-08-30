Chelsea fichó a Garnacho por 54 millones de dólares desde el Manchester United

FOTO: Garnacho deja el Man United para unirse al Chelsea por 54 millones de dólares

LONDRES (AP) — Chelsea fichó el sábado al internacional argentino Alejandro Garnacho del Manchester United por un monto reportado de 40 millones de libras (54 millones de dólares), añadiendo más competencia para los dos puestos de extremo.

Garnacho, de 21 años, dejó el United después de caer en desgracia con el entrenador Ruben Amorim al final de la temporada pasada. Su último partido para el club fue la derrota 1-0 ante el Tottenham en la final de la Liga Europa, cuando fue suplente en la segunda mitad, y ni siquiera ha estado en el banquillo para los partidos del United esta temporada.

Garnacho competirá con Pedro Neto, Jamie Gittens y Estevao por un lugar en un equipo que ganó la Copa Mundial de Clubes durante el verano y disputará la Liga de Campeones esta temporada. Chelsea también cuenta con Raheem Sterling y Mykhailo Mudryk en sus filas.

“Es un momento increíble para mi familia y para mí unirme a este gran club. No puedo esperar para comenzar”, expresó Garnacho. “Vi la Copa Mundial de Clubes y unirme a los campeones del mundo es especial – ¡somos el mejor equipo del mundo! Es increíble estar aquí y estoy muy feliz.”

Vender a Garnacho también ayudó al United a cumplir con las reglas de ganancias y sostenibilidad de la Liga Premier.