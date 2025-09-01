CELAC analiza el despliegue militar de EEUU en el Caribe en reunión urgente

BOGOTÁ (AP) — Los 33 países que conformaron la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños fueron convocados por Colombia para atender el lunes una reunión de emergencia sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

La reunión fue convocada por el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro —el primer izquierdista en gobernar el país— dado que ostenta la presidencia temporal del organismo multilateral. Se esperó que fuese virtual y privada.

“Los Estados miembros esperaron que este espacio permita abordar, de manera abierta y constructiva, las preocupaciones existentes en torno a los recientes movimientos militares en el Caribe y sus posibles implicaciones para la paz, la seguridad y la estabilidad regional”, indicó la Cancillería colombiana en un comunicado el domingo.

Estados Unidos reforzó su presencia naval con buques de guerra en las aguas frente a Venezuela, asegurando que busca combatir la amenaza de los cárteles de droga latinoamericanos.

El gobierno de Nicolás Maduro interpretó el despliegue como una amenaza para Venezuela y pidió a los venezolanos que se unan a una milicia voluntaria para ayudar en caso de ataque, la cual calculó puede reunir a 4,5 millones de miembros.

El despliegue militar estadounidense ya fue rechazado por algunos gobiernos de la región, incluidos los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

El gobierno cubano aseguró que es un acto “peligroso” que representa una “grave amenaza” para la soberanía de los pueblos latinoamericanos y del Caribe, mientras el presidente Petro lo calificó como “el peor error”.

Petro y Maduro aseguraron que trabajaron en conjunto para combatir los grupos armados ilegales originarios de Colombia que operan también del otro lado de la frontera. Ambos gobiernos ordenaron recientemente aumentar la presencia militar en la frontera común para combatirlos.