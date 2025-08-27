Catorce miembros del Consejo de Seguridad de la ONU pidieron un alto el fuego en Gaza
Solo se mantuvo al margen Estados Unidos. Además exigen a Israel que revierta se decisión de ampliar operaciones militares en el enclave.
27/08/2025 | 23:33Redacción Cadena 3
FOTO: Devastación y hambruna en Gaza.
Catorce miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, con la excepción de Estados Unidos, reclamaron este miércoles un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y la anulación de la decisión de Israel de ampliar sus operaciones militares en el enclave costero.
"Pedimos un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente. Pedimos la liberación inmediata, digna e incondicional de todos los rehenes en manos de Hamás y otros grupos. Pedimos un aumento sustantivo de la asistencia humanitaria en toda Gaza", señalaron los países en una declaración conjunta.
Los catorce miembros también instaron a Israel a revertir de inmediato su decisión de expandir las operaciones con el objetivo de tomar la ciudad de Gaza.
"Esta decisión, que rechazamos, inevitablemente agravará la ya horrorosa situación humanitaria y pondrá en peligro la vida de todos los civiles, incluidos los rehenes", indicaron Trishala Simantini Persaud, representante permanente adjunta de Guyana, y Ondina Blokar Drobic, representante adjunta de Eslovenia, al leer la declaración.
Los países firmantes son: Argelia, China, Dinamarca, Francia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, República de Corea, Rusia, Sierra Leona, Eslovenia, Somalia y Reino Unido.
Asimismo, exigieron a Israel levantar de inmediato y sin condiciones todas las restricciones a la entrega de ayuda, incluidas la apertura de todas las rutas terrestres y la garantía de operaciones seguras y a gran escala para la ONU y sus socios humanitarios.
Los catorce Estados enfatizaron que la acción humanitaria debe regirse por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.
"El tiempo es crucial. La emergencia humanitaria debe atenderse sin demora e Israel debe cambiar de rumbo", concluyó la declaración.
Lectura rápida
¿Qué reclamaron los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU? Reclamaron un alto el fuego inmediato en Gaza y la anulación de la decisión de Israel de ampliar sus operaciones militares.
¿Quién se mantuvo al margen de la declaración? Estados Unidos fue el único país que se mantuvo al margen de la declaración.
¿Qué países firmaron la declaración? Los países firmantes son Argelia, China, Dinamarca, Francia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, República de Corea, Rusia, Sierra Leona, Eslovenia, Somalia y Reino Unido.
¿Qué pidieron respecto a la ayuda humanitaria? Exigieron levantar restricciones a la entrega de ayuda y garantizar operaciones seguras para la ONU.
¿Qué dijeron sobre la situación humanitaria? Alertaron que la decisión de ampliar operaciones agravaría la situación y pondría en peligro a los civiles.
[Fuente: Noticias Argentinas]