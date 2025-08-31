En vivo

Mundo

Canciller alemán dice que la paz no puede lograrse a costa de Ucrania

Friedrich Merz afirmó que la guerra en Ucrania podría prolongarse y un alto el fuego no debería significar la rendición de Ucrania. Alemania apoya al país con 40.000 millones de euros en ayuda militar.

31/08/2025 | 16:47Redacción Cadena 3

FOTO: Canciller alemán dice que la paz no puede lograrse a costa de Ucrania

El canciller alemán Friedrich Merz afirmó que la guerra en Ucrania podría durar aún mucho tiempo y que ponerle fin rápidamente a expensas del país no era una opción.

En una entrevista con la emisora pública alemana ZDF, al ser preguntado si un alto el fuego podría ser posible este año, Merz expresó que no ha perdido la esperanza pero “no alberga ilusiones”, y enfatizó que apoyar al país para defenderse de Rusia era una “prioridad absoluta”.

“Estamos intentando terminarla lo más rápido posible. Pero ciertamente no al precio de la capitulación de Ucrania. Podrías terminar la guerra mañana si Ucrania se rindiera y perdiera su independencia”, manifestó Merz.

“Entonces, el próximo país estaría en riesgo pasado mañana. Y al día siguiente, seríamos nosotros. Eso no es una opción”, señaló el canciller.

Alemania es un importante respaldo para Ucrania y ha entregado o prometido apoyo militar por unos 40.000 millones de euros (47.000 millones de dólares) desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Lectura rápida

¿Qué afirmó el canciller alemán? Dijo que la paz no puede lograrse a costa de Ucrania.

¿Quién es el canciller alemán? Su nombre es Friedrich Merz.

¿Cuánto apoyo ha brindado Alemania a Ucrania? Alemania ha prometido unos 40.000 millones de euros en apoyo militar a Ucrania.

¿Cuál es la postura de Merz sobre el alto el fuego? Merz cree que no debe ser a costa de la capitulación de Ucrania.

¿Qué riesgos menciona Merz? Destaca que rendirse podría poner en riesgo a otros países, incluyendo Alemania.

[Fuente: AP]

