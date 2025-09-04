Campesinos azotan a funcionario por demora en reinicio de aeropuerto en Perú

LIMA (AP) — Miembros de una ronda campesina, un tipo de justicia rural permitida por la Constitución, azotaron el jueves con varios latigazos a un alto ejecutivo de la compañía estatal de aeropuertos de Perú en protesta por los retrasos en rehabilitar la pista de aterrizaje de un aeropuerto clausurado en 2022.

El suceso, transmitido en directo por la prensa local en la provincia de Jaén, ubicada en los Andes del norte peruano, se dio cuando el gerente de administración de la Corporación Peruana de Aeropuertos, José Guzmán, supervisaba los avances en el asfaltado de la pista de aterrizaje del aeropuerto que tuvo que ser culminada en enero, según las autoridades.

Miguel Guevara, el jefe de la ronda, dijo que los vecinos de Jaén estaban cansados de las postergaciones.

“En este momento como costumbre de la ronda le vamos a meter sus latigazos... le vamos a enseñar a cumplir... hay que cumplir lo que se ofrece”, dijo y lo azotó cuatro veces con un grueso látigo.

En un comunicado, la Corporación Peruana de Aeropuertos rechazó los azotes a su gerente y los calificó como un acto de “violencia injustificable”, también anunció, sin dar demasiados detalles, que los responsables deberán responder ante la ley.

Las rondas campesinas aparecieron en 1970 cuando agricultores se unieron para combatir a ladrones de ganado ante la escasa presencia estatal. Están reconocidas en la Constitución y mantienen el orden en comunidades rurales aunque en ocasiones ingresan a ciudades cercanas a zonas rurales como Jaén.

El aeropuerto de Jaén fue cerrado en 2022 por el mal estado de su pista de aterrizaje. Era clave para la llegada de turistas internacionales que querían visitar la fortaleza de Kuelap, construida por la cultura preinca Chachapoya en el siglo XI a casi 1.000 kilómetros al norte de Machu Picchu, cerca de Ecuador.

La clausura del aeropuerto provocó la quiebra de más del 70% de agencias turísticas debido a que cortó la llegada de 12.000 turistas por mes, según la Cámara de Comercio de Jaén.