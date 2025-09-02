California: Proyecto de ley busca notificar a padres sobre operativos migratorios

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Las escuelas de California tendrían que crear planes para notificar a los padres y maestros cuando haya operativos de inmigración en el campus, según un proyecto de ley aprobado por la legislatura estatal el martes.

El proyecto de ley también requeriría a las universidades y otros centros de estudios superiores de California, y solicitaría a los campus de la Universidad de California, que enviaran alertas a estudiantes, profesores y personal cuando haya presencia de autoridades de inmigración. Ahora pasa al gobernador demócrata Gavin Newsom, quien tiene hasta el 12 de octubre para firmarlo y convertirlo en ley. La legislación permanecería en vigor hasta 2031.

“Los estudiantes no pueden aprender a menos que se sientan seguros”, comentó el asambleísta demócrata Al Muratsuchi. “Durante décadas tuvimos un acuerdo bipartidista para mantener las instituciones educativas, escuelas y campus, libres de actividades de control de inmigración”.

El proyecto de ley fue parte de una serie de propuestas que los legisladores aprobaron el martes con el propósito de proteger a las familias de la batida migratoria del gobierno de Donald Trump. La legislatura también avanzó en proyectos de ley que prohíben a las autoridades de inmigración ingresar a áreas no públicas de los terrenos de escuelas u hospitales sin una orden judicial.

Otros estados gobernados por demócratas introdujeron este año iniciativas destinadas a proteger a los inmigrantes en sus hogares, en el trabajo y durante encuentros con la policía en medio de la campaña de Trump para realizar deportaciones.

En el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, los funcionarios instaron a las autoridades de inmigración, al inicio del año escolar el mes pasado, a no realizar actividades de aplicación de la ley cerca de los campus durante el día escolar. El distrito escolar, que es el segundo más grande del país, incluye a unos 30.000 estudiantes inmigrantes, de los cuales se estima que una cuarta parte no tiene estatus legal, según el sindicato de maestros.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.