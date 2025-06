California desafía en la justicia el despliegue de la Guardia Nacional por Trump

SAN FRANCISCO (AP) — La disputa legal del estado de California sobre la movilización de tropas realizada por el gobierno del presidente Donald Trump en las calles de Los Ángeles regresó a un tribunal federal en San Francisco el viernes, tras un fallo favorable a Trump en un tribunal de apelaciones.

La nueva audiencia tuvo lugar un día después de que el panel del Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito permitió al presidente conservar el control de los soldados de la Guardia Nacional que fueron enviados en respuesta a las protestas relacionadas con las redadas migratorias.

Este fallo suspendió la orden de restricción temporal emitida por el juez federal de distrito Charles Breyer, quien había dictaminado que Trump había actuado de manera ilegal al activar a las tropas sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom.

A pesar de la desventaja en la apelación, se anticipó que los abogados de California solicitarían el viernes una orden judicial preliminar para restaurar el control de los soldados en Los Ángeles a Newsom, en un contexto donde las protestas se habían reducido recientemente.

El presidente Trump, pertenenciente al partido republicano, defendió la necesidad del despliegue militar para restablecer el orden, mientras que el gobernador Newsom, demócrata, argumentó que la presencia militar incrementó las tensiones, socavó la autoridad local y malgastó recursos.

La situación de las manifestaciones parece estar disminuyendo, aunque el jueves algunos manifestantes se reunieron en el Dodger Stadium, donde agentes federales en vehículos SUVs y camionetas se habían congregado, cubriendo sus rostros. Las autoridades de los Dodgers solicitaron su retiro, lo cual finalmente ocurrió.

El martes pasado, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, levantó el toque de queda que se había impuesto por los disturbios y enfrentamientos con la policía luego de que se reunieran grandes multitudes en oposición a las detenciones de inmigrantes.

El juez Breyer aseveró que Trump había excedido su autoridad legal, la cual permite a los presidentes desempeñarse en la movilización de tropas de la Guardia Nacional solo durante situaciones de “rebelión o peligro de rebelión”.

“Las protestas en Los Ángeles están lejos de ser una ‘rebelión’”, escribió Breyer, quien anteriormente había sido fiscal en el caso Watergate y fue nombrado por el presidente Bill Clinton, además de ser hermano del juez retirado de la Corte Suprema Stephen Breyer.

El gobierno de Trump argumentó que las decisiones presidenciales no son cuestionables por los tribunales. Sin embargo, el panel de apelaciones dictó lo contrario, estableciendo que los presidentes no cuentan con un poder ilimitado para asumir el control de la guardia estatal. A pesar de ello, al presentar pruebas de actos violentos por parte de los manifestantes, el gobierno de Trump demostró tener una justificación razonable para la federalización de las tropas.

Por el momento, la Guardia Nacional de California seguirá bajo control federal mientras las disputas legales continúan. Este caso marca el primer despliegue de tropas federales en un estado sin el consentimiento de su gobernador desde que se envió la Guardia Nacional para proteger a los manifestantes del Movimiento por los Derechos Civiles en 1965.

Trump celebró la decisión de apelación en una publicación en sus redes sociales, asegurando que era una “gran victoria” y sugiriendo posiblemente más despliegues. “Por todo Estados Unidos, si nuestras ciudades y su gente requieren protección, somos nosotros quienes se la proporcionaremos si la policía estatal y local no puede, por cualquier razón, cumplir con su deber”, redactó el presidente.

En respuesta, Newsom advirtió que California no sería el último estado donde se desplegaran soldados si Trump continúa con esta práctica. “El presidente no es un rey y no está por encima de la ley. Continuaremos adelante con nuestra resistencia al uso autoritario de las tropas por parte del presidente Trump contra nuestros ciudadanos”, afirmó Newsom.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance programó una visita a Los Ángeles el viernes para reunirse con los infantes de marina que también fueron enviados a proteger edificios federales, según su oficina.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.