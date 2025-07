Buddy Guy resalta su compromiso por mantener vivo el blues a sus 89 años

NUEVA YORK (AP) — Para Buddy Guy, un defensor inquebrantable y firme del blues, no hay nada más importante que mantener su género musical en el centro de la conversación. Le salió de manera natural: Guy es uno de los más grandes guitarristas de Estados Unidos, un artista singular con una larga lista de superfanáticos de primera categoría, entre ellos Eric Clapton, Jimmy Page y Gary Clark Jr..

La lista también incluyó al innovador escritor y director Ryan Coogler, quien eligió a Guy para su aclamada película “Sinners” a principios de este año, y a artistas como Peter Frampton y Joe Walsh de los Eagles, quienes participan en su nuevo álbum “Ain’t Done with the Blues”. El disco se lanzó el miércoles, en el cumpleaños número 89 de Guy.

Para el músico ganador de ocho premios Grammy, esos reconocimientos no fueron la prioridad. La longevidad de la música que dio sentido a su vida fue su principal preocupación. “Como le prometí a B.B. King, Muddy Waters y a todos ellos”, dijo a The Associated Press por teléfono, “hago lo mejor que puedo para mantener el blues vivo”.

Le preocupó que las estaciones de radio ya no toquen blues y que el género pudiera perder la conexión con los oyentes más jóvenes. Fue una de las razones por las que “Ain’t Done with the Blues” es una fuerte colección de clásicos que corren el riesgo de ser olvidados, como en el cierre del álbum “Talk to Your Daughter”, una interpretación del tema de J.B. Lenoir.

En la actuación de Guy, hay una universalidad innegable. “El blues se basa en la vida cotidiana”, dijo. “Un buen momento o un mal momento”. O, como Guy lo explicó de otra manera: “La música es como un buen gumbo. Tienes todo tipo de carne ahí. Tienes pollo, tienes salchicha. Tienes mariscos... Cuando tocamos música, ponemos todo ahí”.

El impacto se notó. En su informe de mitad de año de 2025, Luminate, una empresa de datos y análisis de la industria, encontró que las transmisiones de audio bajo demanda de blues en Estados Unidos aumentaron ese año debido al éxito de “Sinners”. Jaime Marconette, vicepresidente de conocimientos musicales y relaciones con la industria de Luminate, describió el momento actual como un “resurgimiento del blues”, tras “Sinners”.

“Varios artistas presentados en la banda sonora de la película, que incluye obras de músicos de blues, folk y country de la vida real, vieron picos en la semana del estreno en cines de la película”, explicó. “Y todos disfrutaron de un aumento sostenido en la audiencia incluso más de dos meses después del lanzamiento”.

Guy también notó el cambio. “Entré en la tienda de comestibles o en la farmacia y la gente me reconoció. ‘Sabes, escuché esa música de ‘Sinners’. Hombre, suena bien’”, dijo. “Nunca van a entrar y decir: ‘Lo escuché en la radio’”.

Esa fue parte de la razón por la que Guy decidió participar en el filme en primer lugar. “Espero que esto le dé un impulso al blues, porque mi preocupación ahora mismo es, como dije, un joven no sabe lo bueno que es un gumbo — tienes que probarlo”.

Por ahora, está emocionado de ver cómo la gente responde a su nuevo álbum, “Ain’t Done with the Blues” — pero no lo está escuchando. “Escucho todo menos a Buddy Guy”, comentó. “Ya conozco a Buddy Guy. No puedo aprender nada de eso”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.