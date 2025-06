Bruce Springsteen lanza "Tracks II: The Lost Albums" con música inédita

NUEVA YORK (AP) — El recentísimo trabajo de Bruce Springsteen, "Tracks II: The Lost Albums", aborda la intrigante pregunta de ¿qué hubiese pasado si esas canciones hubiesen sido lanzadas en su momento?

Programado para lanzamiento el 27 de junio, este conjunto incluye siete discos que abarcan desde 1983 hasta 2018. Todo excepto uno de los álbumes fue concebido anteriormente por Springsteen para ser publicado, pero quedó guardado en el archivo. Con esta decisión de lanzarlos simultáneamente, ofrece una cautivadora narración alternativa de su trayectoria musical.

Este proyecto se basa en "Tracks", una colección lanzada en 1998 que recopilaba cuatro discos y 66 canciones de material inédito. En el nuevo set se incluyen 83 canciones en total. Aunque algunas ya se conocían de proyectos anteriores —como "My Hometown" y "Secret Garden"—, la mayoría no había sido escuchada públicamente. Todo el material se presenta en un estado completamente terminado, no son demos o tomas abandonadas. Es común que los artistas dejen canciones o incluso álbumes enteros sin publicar, pero Springsteen seleccionó sus lanzamientos con cuidado, buscando construir un arco narrativo en su carrera.

Los momentos más cautivadores en "Tracks II" surgen al explorar nuevos caminos fuera de su repertorio conocido: un Springsteen country-cosmopolita, un Bruce de zona fronteriza, y un trabajo influenciado por Burt Bacharach, además de canciones electrónicas derivadas de su exitoso tema "Streets of Philadelphia". Curiosamente, el único álbum que refleja más color del estilo de la E Street Band es el que resulta ser el menos impactante.

Teñido de distintas influencias, "LA Garage Sessions '83" retrata a Springsteen trabajando casi en solitario en una casa en las colinas de Hollywood, entre sus álbumes "Nebraska" y "Born in the USA". Temas más ligeros como "Little Girl Like You" contrastan con el profundo "The Klansman", que aborda la relación entre un niño y su padre racista, aunque pide mayor desarrollo. Springsteen tomó decisiones acertadas respecto a qué álbumes lanzar en su momento.

La famosa "Streets of Philadelphia" marcó una clara desviación en su música, inspirando a Springsteen a crear un álbum con sintetizadores y ritmos de batería. Si se hubiera lanzado en los 90, habría sido el más contemporáneo de su carrera, evocando atmósferas similares a las de U2. A último momento, optó por no lanzarlo, creyendo que las letras de relaciones fallidas eran muy parecidas a las de "Tunnel of Love".

En 1995, mientras grababa "The Ghost of Tom Joad", formó una banda de country bajo la dirección de Marty Rifkin, quien aportó gran calidad al repertorio, destacándose "Repo Man" y la versión de "Poor Side of Town". El tema titular de "Somewhere North of Nashville" llegó al público aproximadamente dos décadas después. Mientras "Joad" se llevó un Grammy, "Nashville" ofrece una energía vibrante.

Por su parte, "Inyo" captura el estilo narrativo de "Joad", con temáticas del suroeste y la participación de una banda de mariachi en "Adelita" y "The Lost Charro". El violín de Soozie Tyrell se convierte en figura destacada en la bella "When I Build My Beautiful House". Aunque podría haber sido considerado un álbum complementario, sigue siendo un trabajo sólido.

Springsteen también pensó en hacer de "Western Stars" un álbum doble, dejando fuera las canciones de "Twilight Hours", donde la influencia de Bacharach es palpable. Este estilo recuerda fugazmente a la colaboración de Elvis Costello con Burt, aunque sin su escritura. Temas como "Sunday Love" se destacan, soñando los fanáticos de Springsteen con lo que podría haber sido.

Finalmente, "Faithless" presenta canciones compuestas en solo dos semanas para un filme que nunca llegó a realizarse, sugiriendo que podría haber sido un western melancólico. En "Another Thin Line", Springsteen colabora con Tom Morello, resaltando la escasa presencia de guitarra eléctrica en "Tracks II", donde "Perfect World" aglutina material de diferentes épocas, aunque la participación de la E Street Band es mínima. Uno de los mejores temas es "You Lifted Me Up", una destacada colaboración con Patti Scialfa y Steve Van Zandt.

Esta colección brinda a los seguidores acérrimos de Springsteen una oferta amplia para reflexionar si estos “discos perdidos” recibirían más atención si se lanzaran de manera individual en lugar de conjunta. Para quienes se sientan abrumados, planea lanzar una selección de 20 canciones destacadas próximamente.